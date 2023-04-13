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Европейское космическое агентство запустит миссию к Юпитеру и его спутникам. Где и когда смотреть

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Сегодня запуск не состоялся из-за погоды, его перенесли на 14 апреля
Сегодня запуск не состоялся из-за погоды, его перенесли на 14 апреля
Фото: esa.int

Европейское космическое агентство отправляет к Юпитеру и его спутникам космический аппарат JUICE (Jupiter Icy moons Explorer – исследователь ледяных спутников Юпитера). Запуск планировался 13 апреля, но его отложили из-за опасности молнии, отметили в ЕSA.

Французская компания Arianespace, чья ракета выведет JUICE на орбиту, сообщила, что новое планируемое время запуска – 14.14. по парижскому времени 14 апреля (15.15 по Киеву). 

JUICE стартует с космодрома Куру во Француской Гвиане, он будет лететь восемь лет и достигнет системы Юпитера в 2031 году, сообщается на сайте ESA. Аппарат проведет детальные исследования Юпитера и трех его больших спутников – Ганнимеда, который является крупнейшим в Солнечной системе, а также Европы и Каллисто. 

Как пишет The New York Times, под поверхностью этих трех спутников Юпитера могут быть океаны, которые, возможно, пригодны для жизни. Достигнув Юпитера в 2031 году, JUICE совершит 35 пролетов по петлевой орбите, изучая эти спутники. 

Наиболее перспективным для поиска среды, благоприятной для жизни, ученые считают спутник Европа, океан Каллисто, как предполагают астрономы, не пригоден для этого. Над Европой JUICE пролетит два раза, над Каллисто – 21. 

Наблюдение за Ганнимедом, размер которого больше планеты Меркурий, NYT называет главной целью миссии. В ESA считают, что в ходе миссии ученые смогут досконально изучить характеристики этого спутника. Это единственный в Солнечной системе спутник, имеющий собственное магнитное поле, которое, возможно, создано жидким ядром, содержащим железо – как у Земли.

Планируется, что JUICE выйдет на орбиту спутника в декабре 2034 года, если это произойдет, аппарат станет первым, который вышел на орбиту спутника во внешней области Солнечной системы (часть Солнечной системы за Марсом). 

Миссия будет исследовать спутники Юпитера с помощью дистанционного зондирования и геофизических приборов, чтобы получить о них больше информации как о потенциальных местах для жизни в прошлом или настоящем, говорится в релизе космического агентства.

"JUICE будет проводить глубокий мониторинг сложной магнитной, радиационной и плазменной среды Юпитера и ее взаимодействия с лунами, изучая систему Юпитера как архетип систем газовых гигантов во всей Вселенной", – рассказали в ESA. 

Запуск миссии 14 апреля ESA будет транслировать на своем YouTube-канале. 

ВИДЕО
Видео: European Space Agency, ESA / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: погода, спутник, ESA, Юпитер, Ганнимед, Меркурий, молния, Европейское космическое агентство
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