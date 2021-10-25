Глава NASA не исключает существования инопланетян

"Я разговаривал с пилотами, и они знают, что что-то видели, их радары зафиксировали это. И они не знают, что это такое. И мы не знаем, что это. Мы надеемся, что это не противник здесь, на Земле, с такими технологиями", – отметил Нельсон.



Глава американского космического агентства считает, что на других планетах может существовать разумная жизнь.



"Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля – единственное место обитания формы жизни, цивилизованной и организованной, как наша... Есть ли другие планеты, подобные Земле? Я уверен, что да, Вселенная такая большая", – подчеркнул он.

Контекст:

В 2016 году Центральное разведывательное управление США рассекретило документы о расследовании наблюдений НЛО по всему миру вплоть до 1978 года. В частности, в документах за 1952 год говорится о летающих объектах на востоке Германии, над Испанией, на севере Африки и над урановыми рудниками в Бельгийском Конго.

27 апреля 2020 года Пентагон обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены НЛО, которые были сняты военными пилотами с помощью инфракрасных камер в ноябре 2004-го и январе 2015 года. "Воздушные явления, наблюдаемые в видеороликах, остаются охарактеризованными как "неопознанные", – отмечали в ведомстве. Пентагон создал рабочую группу, которая займется изучением случаев выявления НЛО американскими военными летчиками.

78-летний Нельсон возглавляет NASA с мая этого года. Он трижды избирался в Сенат США и представлял в нем Флориду в течение 18 лет. В 2019 году, после того, как не был избран в Сенат, стал членом консультативного совета NASA.

В 1986 году Нельсон совершил космический полет на шаттле Columbia.