Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщениях

Ранее Instagram временно блокировал аккаунты, владельцы которых в личных переписках допускали оскорбительные выражения, но теперь соцсеть решила ужесточить свою политику.

В Instagram отметили, что контролировать происходящее в частных диалогах сложнее, чем отслеживать нежелательные комментарии под постами Фото: depositphotos.com

Соцсеть Instagram будет удалять аккаунты, чьи владельцы допускают оскорбительные сообщения в личных переписках. Об ужесточении правил говорится в сообщении социальной сети от 10 февраля.

Ранее Instagram временно блокировал аккаунты, владельцы которых в личных переписках допускали оскорбительные выражения.

"Теперь, если кто-то продолжит отправлять сообщения с нарушениями, мы отключим его аккаунт", – отметили в соцсети.

Также в Instagram отметили, что контролировать происходящее в частных диалогах сложнее, чем отслеживать нежелательные комментарии под постами.

Корпоративные аккаунты и аккаунты авторов, которые, как правило, имеют большое количество подписчиков и получают самые оскорбительные сообщения от людей, которых они не знают, имеют возможность отключить прямую переписку от людей, на которых они не подписаны. Эту же функцию начали внедрять и для личных аккаунтов во многих странах.

Кроме того, пользователи могут отключить теги или упоминания от тех, кого они не знают, или заблокировать всех, кто отправляет им нежелательные сообщения.