Instagram Reels и Music теперь доступны для украинцев

Более года команда Минцифры вела переговоры с руководством Meta по запуску этих функций Instagram Фото: depositphotos.com

Instagram запустил Reels еще в 2020 году. Эта функция стала популярной в мире, но в Украине полноценно не работала. В течение следующих недель станут доступны все инструменты для создания коротких видео Reels.

В 2018 году появился Instagram Music. Но функция была недоступна для украинских пользователей. Теперь украинцы смогут добавлять музыку в Stories в несколько кликов из большой музыкальной библиотеки Instagram.

"Более года команда Минцифры вела переговоры с руководством Meta по запуску этих функций. Наконец-то они доступны для всех украинцев. Теперь контента из Украины будет больше. А это значит, что больше людей в мире узнают о смелости наших людей", – прокомментировал Федоров.