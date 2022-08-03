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Instagram Reels и Music теперь доступны для украинцев

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Более года команда Минцифры вела переговоры с руководством Meta по запуску этих функций Instagram
Более года команда Минцифры вела переговоры с руководством Meta по запуску этих функций Instagram
Фото: depositphotos.com

Для украинских пользователей в Instagram теперь доступны функции Music и Reels. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Instagram запустил Reels еще в 2020 году. Эта функция стала популярной в мире, но в Украине полноценно не работала. В течение следующих недель станут доступны все инструменты для создания коротких видео Reels.

В 2018 году появился Instagram Music. Но функция была недоступна для украинских пользователей. Теперь украинцы смогут добавлять музыку в Stories в несколько кликов из большой музыкальной библиотеки Instagram.

"Более года команда Минцифры вела переговоры с руководством Meta по запуску этих функций. Наконец-то они доступны для всех украинцев. Теперь контента из Украины будет больше. А это значит, что больше людей в мире узнают о смелости наших людей", – прокомментировал Федоров.

Контекст:

Instagram – американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, основанная в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, социальные сети, Instagram, соцсети, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации
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