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Как выбрать амортизатор

При выборе в основном учитываются стиль вождения и качество дорог
При выборе в основном учитываются стиль вождения и качество дорог
Фото: depositphotos.com

Правильная замена такой важной детали как амортизатор кардинально меняет поведение автомобиля на дороге, обеспечивая безопасность, плавность вождения и сохранность многих узлов. Исправная автозапчасть гарантирует комфорт движения автомобиля без тряски, шума, вибрации, с безупречной управляемостью и маневренностью.

Типы и особенности расходников

Какие бывают виды амортизаторов:

  • Газовые обеспечивают устойчивость машины на любой трассе, предпочтительны для тех, кто любит скорость. Однако, если ехать размеренно, то движение с таким видом расходников считается жестковатым.
  • Масляные – наиболее распространены, считаются самыми комфортными, отлично справляются с защитой системы подвески. Их установка оправдана целиком, если речь идет об управлении в пределах городской черты. 
  • Газомаслянные — предусматривают применение азотной жидкости, благодаря чему масло в них не закипает. Такие устройства незаменимы на неровных дорогах. 

Важные критерии выбора 

При выборе в основном учитываются стиль вождения и качество дорог. А выбирая изделия в магазине, стоит обратить внимание на такие моменты:

  1. Гарантию надежной работы обеспечивают оригинальные запчасти (то есть те, которые поставляются на конвейеры для сборки новых автомобилей). Неоригинальные подбираются, исходя из типа подвески, геометрии изделий, их жесткости и т.д.
  2. Облегчает онлайн-поиск выбор по артикулам, VIN-коду или параметрам транспорта. 
  3. Решение установить вместо масляных газомасляные или наоборот предполагает замену всех четырех сразу, чтобы поведение машины не изменилось из-за различий. 
  4. Консультации опытных профессионалов, обладающих информацией, какие расходники лучше подходят конкретному авто. 
  5. Предварительная проверка исправности деталей и узлов машины. 
  6. Бренд и отзывы клиентов, упаковка и маркировка, которая предусматривает строгий стандарт бренда и помогает избежать подделку. Хорошо зарекомендовали себя бренды Boge, Sachs, KYB (Kayaba), Tokico, Koni, Monroe и другие. 

Компания АТЛ: добротные автотовары недорого

Купить амортизаторы можно по ссылке – https://atl.ua/avtozapchasti/amortizatory, проверенных производителей по доступной цене от интернет-магазина АТЛ. Сотрудники оказывают содействие в безошибочном онлайн подборе с учетом типа, совместимости с машиной, способам установки, бренда. Качество и доступность покупок обеспечиваются за счет непосредственного сотрудничества с надежными поставщиками.

Теги: транспорт, автомобили, ремонт, автомобиль, покупки
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