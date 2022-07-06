Как выбрать амортизатор

При выборе в основном учитываются стиль вождения и качество дорог Фото: depositphotos.com

Типы и особенности расходников

Какие бывают виды амортизаторов:

Газовые обеспечивают устойчивость машины на любой трассе, предпочтительны для тех, кто любит скорость. Однако, если ехать размеренно, то движение с таким видом расходников считается жестковатым.

Масляные – наиболее распространены, считаются самыми комфортными, отлично справляются с защитой системы подвески. Их установка оправдана целиком, если речь идет об управлении в пределах городской черты.

Газомаслянные — предусматривают применение азотной жидкости, благодаря чему масло в них не закипает. Такие устройства незаменимы на неровных дорогах.

Важные критерии выбора

При выборе в основном учитываются стиль вождения и качество дорог. А выбирая изделия в магазине, стоит обратить внимание на такие моменты:

Гарантию надежной работы обеспечивают оригинальные запчасти (то есть те, которые поставляются на конвейеры для сборки новых автомобилей). Неоригинальные подбираются, исходя из типа подвески, геометрии изделий, их жесткости и т.д. Облегчает онлайн-поиск выбор по артикулам, VIN-коду или параметрам транспорта. Решение установить вместо масляных газомасляные или наоборот предполагает замену всех четырех сразу, чтобы поведение машины не изменилось из-за различий. Консультации опытных профессионалов, обладающих информацией, какие расходники лучше подходят конкретному авто. Предварительная проверка исправности деталей и узлов машины. Бренд и отзывы клиентов, упаковка и маркировка, которая предусматривает строгий стандарт бренда и помогает избежать подделку. Хорошо зарекомендовали себя бренды Boge, Sachs, KYB (Kayaba), Tokico, Koni, Monroe и другие.

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