Капитан Кирк полетит в космос. 90-летний актер "Звездного пути" станет участником следующей миссии New Shepard

Сериал "Звездный путь" с участием Шетнера стал культовым Скриншот из фильма: treknews.net

Ранее об участии Шетнера в миссии писали СМИ, но до сих пор компания это официально не подтверждала.

Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers. pic.twitter.com/xqI9nw1KX8 — Blue Origin (@blueorigin) October 4, 2021

"Теперь я могу кое-что сказать. Да, это правда. Я собираюсь стать "ракетчиком"!" – написал в Twitter сам Шетнер. При этом он использовал словосочетание "rocket man", известное как название песни Элтона Джона.

So now I can say something. Yes, it’s true; I’m going to be a “rocket man!” * https://t.co/B2jFeXrr6L — William Shatner (@WilliamShatner) October 4, 2021

"О космосе я давно наслышан. А теперь наконец получу шанс увидеть его. Что за чудо!" – цитирует слова актера на пресс-конференции BBC.

Еще три члена экипажа миссии, которая запланирована на 12 октября, – вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Lab Крис Бошуйзен, а также вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systеmes Глен де Врис.

Шетнеру сейчас 90 лет. Если полет состоится, актер станет самым пожилым человеком в истории, побывавшим в космосе.

"Звездный путь: Оригинальный сериал" (Star Trek: The Original Series) – научно-фантастический телевизионный сериал Джина Роденберри, ставший культовым и положивший начало вселенной "Звездного пути". Он выходил в 1960-х годах, главные роли в нем играли Уильям Шетнер и Леонард Нимой.