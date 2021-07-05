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Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы

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Согласно прогнозам, в 2021 году оборот компании составит более 1 млрд евро
Согласно прогнозам, в 2021 году оборот компании составит более 1 млрд евро
Фото: dumskaya.net

Одесский офис крупнейшей европейской e-commerce платформы автомобильных запчастей AUTODOC открылся в новом сверхсовременном здании, построенном на пересечении переулка Маяковского и улицы Гоголя. Здесь разместятся до 1000 сотрудников Global Business Share Center, которые будут обслуживать все процессы гигантской интернет-платформы.

По словам соучредителя компании Макса Вегнера, Одесса – европейский город, который привлекает хорошими условиями, как для деловой активности, так и для отдыха.

"Одесса – город с европейским прошлым и европейским будущим, – считает Макс Вегнер. – Я очень надеюсь, что с открытием нового офиса AUTODOC Одесса сделает еще один шаг навстречу этому будущему. В этом городе хорошо работать и хорошо отдыхать. У Одессы большой потенциал и мы рады развивать его вместе с вами".

Важность события отметил и вице-мэр Одессы Павел Вугельман, который от лица городских властей и всех жителей нашего города пожелал успехов компании. "Для Одессы очень важно это событие, – уверен заместитель мэра. – Мы всегда славились своим духом предпринимательства, у нас открыто много офисов международных компаний, но открытие в период пандемии офиса AUTODOC – это очень символично и очень важно. Нам приятно, что ваша компания уделяет много внимания социальной ответственности".

Честь перерезать красную ленточку вместе с руководством компании и вице-мэром выпала Чрезвычайному и Полномочному Послу Федеративной республики Германия Анке Фельдгузен, которая специально для этого приехала из Киева. По словам дипломата, современная Украина остро нуждается в инвестициях, особенно в период пандемии.

"Вы одна из самых динамично развивающихся компаний Европы, у вас четыре тысячи сотрудников, – отметила Анка Фельдгузен. – Открыв здесь офис, перенеся свою компанию в Украину, вы стали одним из самых больших работодателей Одессы. Инвестировать – это не простое дело, но Украина нуждается в инвестициях. Мы знаем, что в планах компании увеличивать инвестиции, построить современный отель и марину. Поэтому можете рассчитывать на нас, чтобы вы чувствовали себя в Одессе, как дома, в Германии. Наша торговая палата будет с вами во всех ваших инвестиционных проектах".

В свою очередь, глава правления немецко-украинской торгово-промышленной палаты Александр Маркус отметил, что открытие офиса AUTODOC – это хороший сигнал для других немецких бизнесменов.

"Благодаря AUTODOC мы можем показать остальным инвесторам, что в Украине можно и нужно заниматься бизнесом, – отметил Александр. – Это наша задача налаживать отношения между украинскими и немецкими компаниями. И подобные примеры – самая лучшая иллюстрация того, что Украина готова принимать инвестиции".

За довольно короткий срок интернет-магазин стал крупнейшей европейской платформой для поиска автомобильных запчастей – аналогом Amazon для автолюбителей. Каталог компании включает 3,7 миллиона запчастей для легковых и грузовых автомобилей. Центральный офис находится в Берлине.

В Украине представительство открылось в 2017 году. В 2019 году было учреждено ТОВ "Автодок Юкрейн". Согласно прогнозам, в 2021 году оборот компании составит более 1 млрд евро.

В 2020 году через интернет-портал было куплено более 12 млн автомобильных комплектующих на сумму 840 млн евро.

В планах учредителей компании не только увеличивать штат своих сотрудников за счет украинских программистов, но и инвестировать заработанные дивиденды в гостиничный бизнес Одессы и Украины с привлечением международных отельных операторов.

Теги: Германия, Одесса, автомобили, инвестиции, Павел Вугельман, Анка Фельдгузен, открытие
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