ГОРДОН
 
 
ТЕХНО

На МКС отправился грузовой корабль Cygnus, в космос его запускали с привлечением украинских специалистов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ракета-носитель с космическим кораблем стартовала с атлантического побережья США
Ракета-носитель с космическим кораблем стартовала с атлантического побережья США
Скриншот: NASASpaceflight / YouTube

2 августа с американского космодрома в штате Вирджиния на Международную космическую станцию (МКС) отправили грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman. Запуск транслировался в YouTube NASA.

Cygnus запускали с помощью ракеты-носителя "Антарес" с атлантического побережья США.

Стыковка космического корабля с МКС запланирована на 4 августа.

Государственное космическое агентство Украины отмечает, что успешно запущенная ракета-носитель "Антарес" создавалась в том числе усилиями украинцев.

"Основная конструкция первой ступени ракеты-носителя и часть наземного оборудования разработана Конструкторским бюро "Південне" и изготовлена Южным машиностроительным заводом (город Днепр) в кооперации с украинскими предприятиями "Киевприбор (Киев), "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Хартрон-Юком" (Запорожье), "Чезара Телеметрия", "Рапид" (Чернигов) по заказу корпорации Northrop Grumman (США)", – говорится в сообщении.

В Госкосмосе Украины отметили, что испытание и пуск ракеты-носителя проводились с участием украинских специалистов, в том числе в режиме реального времени.

"С 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 18 раз, 17 из них – успешно. Сегодняшний 18-й пуск был последним в модификации СН Antares 230+, созданной при участии украинских предприятий. Для следующих трех запусков в 2023–2024 годах корпорация Northrop Grumman зафрахтовала три ракеты-носителя Falcon 9 у компании SpaceX", – объяснили в украинском ведомстве.

ВИДЕО
Видео: NASASpaceflight / YouTube
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, МКС, космос, NASA, SpaceX, космодром, Государственное космическое агентство, Cygnus, Antares, Falcon 9, ракета-носитель, космический корабль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Галина ГРИШИНА
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
Галина ГРИШИНА
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Галина ГРИШИНА
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
"Она не парится, у нее нет проблем". Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным
"Она не парится, у нее нет проблем". Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом
Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом
  "Просто все смешайте". Удачный рецепт заливного пирога из самых простых ингредиентов, который "готовится быстро и не надоедает"
  "Просто все смешайте". Удачный рецепт заливного пирога из самых простых ингредиентов, который "готовится быстро и не надоедает"
Галина ГРИШИНА
"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"
"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"
"Новые отношения – они полностью другие". Позитив рассказал об изменах в первом браке, своей нынешней избраннице и их свадьбе
"Новые отношения – они полностью другие". Позитив рассказал об изменах в первом браке, своей нынешней избраннице и их свадьбе
Галина ГРИШИНА
Смешайте с мукой эти шесть ингредиентов, раскатайте и жарьте на сухой сковороде. Рецепт хачапури за 15 минут
Смешайте с мукой эти шесть ингредиентов, раскатайте и жарьте на сухой сковороде. Рецепт хачапури за 15 минут
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Узелкова рассказала, как сложились его отношения с их сыном и дочерью спустя пять лет после развода
Бывшая жена Узелкова рассказала, как сложились его отношения с их сыном и дочерью спустя пять лет после развода
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (343625)
2
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (180251)
3
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка (142267)
4
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (107847)
5
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (93490)
6
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни (89364)
7
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (71463)
8
Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе (64006)
 
 
 
 