На МКС отправился грузовой корабль Cygnus, в космос его запускали с привлечением украинских специалистов

Cygnus запускали с помощью ракеты-носителя "Антарес" с атлантического побережья США.

Стыковка космического корабля с МКС запланирована на 4 августа.

Государственное космическое агентство Украины отмечает, что успешно запущенная ракета-носитель "Антарес" создавалась в том числе усилиями украинцев.

"Основная конструкция первой ступени ракеты-носителя и часть наземного оборудования разработана Конструкторским бюро "Південне" и изготовлена Южным машиностроительным заводом (город Днепр) в кооперации с украинскими предприятиями "Киевприбор (Киев), "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Хартрон-Юком" (Запорожье), "Чезара Телеметрия", "Рапид" (Чернигов) по заказу корпорации Northrop Grumman (США)", – говорится в сообщении.

В Госкосмосе Украины отметили, что испытание и пуск ракеты-носителя проводились с участием украинских специалистов, в том числе в режиме реального времени.

"С 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 18 раз, 17 из них – успешно. Сегодняшний 18-й пуск был последним в модификации СН Antares 230+, созданной при участии украинских предприятий. Для следующих трех запусков в 2023–2024 годах корпорация Northrop Grumman зафрахтовала три ракеты-носителя Falcon 9 у компании SpaceX", – объяснили в украинском ведомстве.

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