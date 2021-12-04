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Первый вариант "Википедии" продадут на аукционе

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На торгах будет представлена версия "Википедии" в формате NFT-токена
На торгах будет представлена версия "Википедии" в формате NFT-токена
Фото: depositphotos.com

Сооснователь "Википедии" Джимми Уэйлс и аукционный дом Christie's 3 декабря выставили на аукцион первый вариант онлайн-энциклопедии, созданный в 2001 году.

Эта версия будет представлена на торгах в формате NFT-токена. Также на аукцион выставлен компьютер iMac Strawberry, на котором она была впервые запущена.

Первым текстом, появившемся на "Википедии", стала фраза "Hello, World", что переводится как "Привет, Мир".

Уэльс также создал динамический компонент для NFT, который позволяет редактировать страницу. При этом в нее встроен таймер, который спустя определенное время сбрасывает страницу в исходное состояние.

"Идея состоит не только в том, чтобы иметь NFT в этот момент времени, но и в том, чтобы иметь NFT, который воссоздает эмоциональный опыт момент: вот она, "Википедия", готовая к редактированию. Что ты с этим сделаешь? Что это будет? Получится ли? Может ли это действительно изменить мир?" – говорит создатель онлайн-энциклопедии.

Он также добавил, что готов предоставить покупателю техническую помощь, чтобы настроить обслуживание доменного имени. Также он готов обновить метаданные на случай, если каким-то образом владелец токена когда-либо потеряет контроль над этим доменным именем.

Торги пройдут с 3-го по 15 декабря. Вырученные от продажи деньги направят на благотворительные цели и поддержку WT.social – соцсети Уэйлса, которую он запустил в 2019 году на пожертвования.

Контекст:

NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейна. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.

Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн. На данный момент это рекорд стоимости для NFT-токена.

Теги: Википедия, аукцион, Wikipedia, Джимми Уэйлс, NFT
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