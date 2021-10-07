Со смерти Джобса прошло 10 лет. Apple почтила память своего основателя

Скриншот: apple.com

Уже 6 октября дизайн сайта вернулся к обычному виду.

Действующий генеральный директор компании Тим Кук опубликовал в Twitter посвященный его предшественнику трехминутный ролик с известными цитатами и памятными моментами.

"Трудно поверить, что прошло 10 лет. Празднуем тебя сегодня и всегда", – написал он.

“People with passion can change the world for the better.”— SJ. Hard to believe it’s been 10 years. Celebrating you today and always. pic.twitter.com/x2IUnlO7ta — Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2021

Также компания опубликовала заявление семьи Стива Джобса. В ней родственники написали, что основатель Apple, "даже когда страдал от боли, не терял веры в красоту жизни".

"Вот уже 10 лет мы скорбим и пытаемся примириться с потерей. Все мы нашли утешение по-своему, но нас объединяет любовь к Стиву и благодарность за то, что он нам показал... Из всех талантов Стива с течением времени самым важным стал талант учителя. Он научил нас видеть красоту мира, интересоваться новым, смотреть в будущее и, самое главное, начинать любой путь со скромностью в сердце", – говорится в заявлении.