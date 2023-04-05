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Ученые зафиксировали повторяющийся радиосигнал из космоса

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Сигнал зафиксировали с помощью радиотелескопа Карла Г. Янского Very Large Array
Сигнал зафиксировали с помощью радиотелескопа Карла Г. Янского Very Large Array
Фото: science.nasa.gov

Астрономы зафиксировали в космосе повторяющийся радиосигнал, который исходит от звезды YZ Ceti (это красный карлик) и экзопланеты YZ Ceti b, которая вращается вокруг нее, – на расстоянии 12 световых лет от Земли.

Об этом 3 апреля сообщил сайт Национального научного фонда США, детальные результаты исследования ученых Джеки Вилладсен и Себастьяна Пинеды были обнародованы в журнале Nature Astronomy в тот же день. 

Сигнал, который зафиксировали ученые, свидетельствует о том, что YZ Ceti b может иметь магнитное поле, подобное земному, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Университета Бакнелла (Пенсильвания), где работает Вилладсен.

Астрофизик Пинеда (он работает в Университете Колорадо) объяснил, что магнитное поле может предотвращать разрушение атмосферы планеты под воздействием частиц, летящих со звезды, вокруг которой она вращается.

"Может ли планета выжить с атмосферой или нет, зависит от того, есть ли у нее сильное магнитное поле", – пояснил он. 

Ученые считают, что радиоволны, которые они зафиксировали с помощью радиотелескопа Very Large Array, вызваны взаимодействием звезды и планеты. YZ Ceti b проходит по орбите вокруг своей звезды за два земных дня. 

"Чтобы такие радиоволны можно было обнаружить на больших расстояниях, они должны быть очень сильными. Если магнитные поля ранее уже были обнаружены на массивных экзопланетах размером с Юпитер, то для сравнительно крошечной экзопланеты размером с Землю требуется другая техника", – говорится в релизе.

Вилладсен рассказала, что это первый случай, когда кто-то обнаружил всплески радиоволн от звезды, у которой есть планета, расположенная очень близко к ней. 

"Это дает нам новую информацию об окружающей среде вокруг звезд. Эта идея – то, что мы называем "внесолнечной космической погодой", – добавил Пинеда. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, космос, наука, экзопланета, астрофизика, астрономы, звезда
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