В поисках следов жизни: аппарат Perseverance начал новое исследование на Марсе

В ходе этой программы марсоход исследует новую территорию – верхнюю часть дельты кратера Езеро, говорится в релизе.

"Ученые хотят изучить марсианские образцы с помощью мощного лабораторного оборудования на Земле, чтобы найти признаки существования древних микроорганизмов и лучше понять круговорот воды, сформировавший поверхность и внутреннюю часть Марса", – сообщили в NASA.

30 марта марсоход вырезал образец из породы, ученые назвали его "Береа" (Berea), это уже 16-й образец, полученный из породы в ходе миссии Perseverance (есть также образцы реголита – разрушенной породы и пыли, а также атмосферы Марса).

На фото изображен образец породы "Береа" внутри бура марсохода. Его размер сравним с размером мела для школьной доски (13 мм в диаметре и 60 мм в длину). Фото: nasa.gov

"Научная группа считает, что "Береа" образовалась из отложений горных пород, которые были перенесены древней рекой вниз по течению в это место. Это означает, что материал мог быть получен из области, находящейся далеко за пределами кратера Езеро, и это одна из причин, по которой команда считает породу столь перспективной", – отметили в NASA.

Еще одна причина, по словам геолога NASA Кэти Стэк Морган, заключается в том, что собранная марсоходом порода богата карбонатами.

"Карбонатные породы на Земле хорошо сохраняют окаменевшие формы жизни. Если биосигнатуры присутствовали в этой части кратера Езеро, то такая порода, как эта, вполне может хранить их секреты", – пояснила она.

Основной загадкой для ученых является климат Марса в тот период, когда исследуемая территория была покрыта водой, изучая карбонаты в образце "Береа", научная группа может помочь заполнить пробелы – карбонаты образуются в результате химических взаимодействий в жидкой воде и могут предоставить ученым долгосрочные записи об изменениях климата планеты, говорится в релизе.

Научный руководитель проекта Perseverance Кен Фарли считает, что собранные образцы позволят ученым лучше понять, что происходило в кратере Езеро миллиарды лет назад.

ВИДЕО

Видео: JPLraw / YouTube