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В поисках следов жизни: аппарат Perseverance начал новое исследование на Марсе

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Perseverance вырезал фрагмент породы на Марсе
Perseverance вырезал фрагмент породы на Марсе
Фото: nasa.gov

Марсоход Perseverance 30 марта в рамках новой научной кампании на Марсе собрал первые образцы почвы. Об этом сообщил сайт NASA.

В ходе этой программы марсоход исследует новую территорию – верхнюю часть дельты кратера Езеро, говорится в релизе. 

"Ученые хотят изучить марсианские образцы с помощью мощного лабораторного оборудования на Земле, чтобы найти признаки существования древних микроорганизмов и лучше понять круговорот воды, сформировавший поверхность и внутреннюю часть Марса", – сообщили в NASA. 

30 марта марсоход вырезал образец из породы, ученые назвали его "Береа" (Berea), это уже 16-й образец, полученный из породы в ходе миссии Perseverance (есть также образцы реголита – разрушенной породы и пыли, а также атмосферы Марса). 

На фото изображен образец породы "Береа" внутри бура марсохода. Его размер сравним с размером мела для школьной доски (13 мм в диаметре и 60 мм в длину). Фото: nasa.gov
На фото изображен образец породы "Береа" внутри бура марсохода. Его размер сравним с размером мела для школьной доски (13 мм в диаметре и 60 мм в длину). Фото: nasa.gov

"Научная группа считает, что "Береа" образовалась из отложений горных пород, которые были перенесены древней рекой вниз по течению в это место. Это означает, что материал мог быть получен из области, находящейся далеко за пределами кратера Езеро, и это одна из причин, по которой команда считает породу столь перспективной", – отметили в NASA. 

Еще одна причина, по словам геолога NASA Кэти Стэк Морган, заключается в том, что собранная марсоходом порода богата карбонатами. 

"Карбонатные породы на Земле хорошо сохраняют окаменевшие формы жизни. Если биосигнатуры присутствовали в этой части кратера Езеро, то такая порода, как эта, вполне может хранить их секреты", – пояснила она. 

Основной загадкой для ученых является климат Марса в тот период, когда исследуемая территория была покрыта водой, изучая карбонаты в образце "Береа", научная группа может помочь заполнить пробелы – карбонаты образуются в результате химических взаимодействий в жидкой воде и могут предоставить ученым долгосрочные записи об изменениях климата планеты, говорится в релизе. 

Научный руководитель проекта Perseverance Кен Фарли считает, что собранные образцы позволят ученым лучше понять, что происходило в кратере Езеро миллиарды лет назад. 

ВИДЕО
Видео: JPLraw / YouTube
Контекст:

Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость") покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля 2021 года он успешно сел на поверхность Марса.

Аппарат прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты. В сентябре он впервые успешно взял образцы марсианского грунта.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для изучения Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита.

Позднее NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправит космический корабль на Марс, чтобы собрать запечатанные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: космос, Марс, климат, исследование, Perseverance, космический корабль, марсоход
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