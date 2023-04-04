В поисках следов жизни: аппарат Perseverance начал новое исследование на Марсе

В ходе этой программы марсоход исследует новую территорию – верхнюю часть дельты кратера Езеро, говорится в релизе.
"Ученые хотят изучить марсианские образцы с помощью мощного лабораторного оборудования на Земле, чтобы найти признаки существования древних микроорганизмов и лучше понять круговорот воды, сформировавший поверхность и внутреннюю часть Марса", – сообщили в NASA.
30 марта марсоход вырезал образец из породы, ученые назвали его "Береа" (Berea), это уже 16-й образец, полученный из породы в ходе миссии Perseverance (есть также образцы реголита – разрушенной породы и пыли, а также атмосферы Марса).
"Научная группа считает, что "Береа" образовалась из отложений горных пород, которые были перенесены древней рекой вниз по течению в это место. Это означает, что материал мог быть получен из области, находящейся далеко за пределами кратера Езеро, и это одна из причин, по которой команда считает породу столь перспективной", – отметили в NASA.
Еще одна причина, по словам геолога NASA Кэти Стэк Морган, заключается в том, что собранная марсоходом порода богата карбонатами.
"Карбонатные породы на Земле хорошо сохраняют окаменевшие формы жизни. Если биосигнатуры присутствовали в этой части кратера Езеро, то такая порода, как эта, вполне может хранить их секреты", – пояснила она.
Основной загадкой для ученых является климат Марса в тот период, когда исследуемая территория была покрыта водой, изучая карбонаты в образце "Береа", научная группа может помочь заполнить пробелы – карбонаты образуются в результате химических взаимодействий в жидкой воде и могут предоставить ученым долгосрочные записи об изменениях климата планеты, говорится в релизе.
Научный руководитель проекта Perseverance Кен Фарли считает, что собранные образцы позволят ученым лучше понять, что происходило в кратере Езеро миллиарды лет назад.
Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость") покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля 2021 года он успешно сел на поверхность Марса.
Аппарат прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты. В сентябре он впервые успешно взял образцы марсианского грунта.
Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для изучения Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита.
Позднее NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправит космический корабль на Марс, чтобы собрать запечатанные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.