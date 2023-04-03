NASA объявило состав экипажа окололунной миссии. Среди них первая женщина

Командиром экипажа будет Грегори Рейд Уайсмен (США). Он бывший летчик-испытатель, в NASA работает с 2009 года. Уайсмен служил бортинженером на борту Международной космической станции в рамках 41-й экспедиции с мая по ноябрь 2014 года.

Пилотом миссии стал Виктор Гловер (США). Он капитан ВМС США, участвовал в войне в Ираке, имеет 24 боевых вылета. В NASA с 2013 года, с ноября 2020-го по май 2021 года был бортинженером на МКС в рамках 64-й экспедиции.

Специалистом миссии стала Кристина Кох (США). Она инженер, бакалавр по электротехнике, физике, магистр в области электротехники. Научный сотрудник Антарктической программы США, работала на станциях Амундсен-Скотт и Палмер. Совершила один космический полет на "Союз МС-12" / "Союз МС-13" (2019). Рекордсменка по пребыванию в космосе среди женщин (328 дней 13 часов 58 минут). Вместе с астронавткой NASA Джессикой Меир она участвовала в первом исключительно женском выходе в открытый космос в октябре 2019 года.

Еще один специалист миссии – Джереми Хансен (Канада). Он полковник Королевских военно-воздушных сил Канады. Бакалавр по космическим исследованиям (1999), магистр по физике (2000). Опыт космических полетов отсутствует.

Кох станет первой женщиной-астронавтом, которая когда-либо участвовала в лунной миссии, а Гловер – первым темнокожим астронавтом в такой миссии.