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NASA объявило состав экипажа окололунной миссии. Среди них первая женщина

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Старт миссии запланирован на ноябрь 2023 года
Старт миссии запланирован на ноябрь 2023 года
Фото: nasa.gov

NASA 3 апреля официально объявило состав экипажа окололунной миссии Artemis II, запуск которой запланирован на ноябрь 2024 года. Их биографии опубликованы на сайте космического агентства.

Командиром экипажа будет Грегори Рейд Уайсмен (США). Он бывший летчик-испытатель, в NASA работает с 2009 года. Уайсмен служил бортинженером на борту Международной космической станции в рамках 41-й экспедиции с мая по ноябрь 2014 года. 

Пилотом миссии стал Виктор Гловер (США). Он капитан ВМС США, участвовал в войне в Ираке, имеет 24 боевых вылета. В NASA с 2013 года, с ноября 2020-го по май 2021 года был бортинженером на МКС в рамках 64-й экспедиции.

Специалистом миссии стала Кристина Кох (США). Она инженер, бакалавр по электротехнике, физике, магистр в области электротехники. Научный сотрудник Антарктической программы США, работала на станциях Амундсен-Скотт и Палмер. Совершила один космический полет на "Союз МС-12" / "Союз МС-13" (2019). Рекордсменка по пребыванию в космосе среди женщин (328 дней 13 часов 58 минут). Вместе с астронавткой NASA Джессикой Меир она участвовала в первом исключительно женском выходе в открытый космос в октябре 2019 года.

Еще один специалист миссии – Джереми Хансен (Канада). Он полковник Королевских военно-воздушных сил Канады. Бакалавр по космическим исследованиям (1999), магистр по физике (2000). Опыт космических полетов отсутствует.

Кох станет первой женщиной-астронавтом, которая когда-либо участвовала в лунной миссии, а Гловер – первым темнокожим астронавтом в такой миссии.

Контекст:

Artemis II – окололунная миссия без посадки на поверхность спутника Земли. Во время нее должны исследовать технологии, необходимые для реализации миссии Artemis III, в рамках которой планируют высадку людей на Луну. Продолжительность миссии Artemis-2 – 10 суток. Старт ракеты-носителя SLS Block 1 с кораблем Orion CM-003 запланирован на ноябрь 2023 года.

Предыдущая миссия Artemis I состоялась в ноябре прошлого года. Это был тестовый бесплотный полет в рамках подготовки к Artemis II. Космический аппарат Orion облетел Луну по широкой орбите, максимально приблизился к спутнику Земли 21 ноября (на расстояние 130 км) и вернулся на Землю в декабре.

Миссия Artemis III запланирована на 2025 год. Это будет первый полет людей на Луну за последние более чем 50 лет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, МКС, космос, NASA, Канада, миссия, экспедиция, женщины, астронавты, пилот, Кристина Кох, экипаж
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