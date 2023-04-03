NASA объявило состав экипажа окололунной миссии. Среди них первая женщина

Командиром экипажа будет Грегори Рейд Уайсмен (США). Он бывший летчик-испытатель, в NASA работает с 2009 года. Уайсмен служил бортинженером на борту Международной космической станции в рамках 41-й экспедиции с мая по ноябрь 2014 года.
Пилотом миссии стал Виктор Гловер (США). Он капитан ВМС США, участвовал в войне в Ираке, имеет 24 боевых вылета. В NASA с 2013 года, с ноября 2020-го по май 2021 года был бортинженером на МКС в рамках 64-й экспедиции.
Специалистом миссии стала Кристина Кох (США). Она инженер, бакалавр по электротехнике, физике, магистр в области электротехники. Научный сотрудник Антарктической программы США, работала на станциях Амундсен-Скотт и Палмер. Совершила один космический полет на "Союз МС-12" / "Союз МС-13" (2019). Рекордсменка по пребыванию в космосе среди женщин (328 дней 13 часов 58 минут). Вместе с астронавткой NASA Джессикой Меир она участвовала в первом исключительно женском выходе в открытый космос в октябре 2019 года.
Еще один специалист миссии – Джереми Хансен (Канада). Он полковник Королевских военно-воздушных сил Канады. Бакалавр по космическим исследованиям (1999), магистр по физике (2000). Опыт космических полетов отсутствует.
Кох станет первой женщиной-астронавтом, которая когда-либо участвовала в лунной миссии, а Гловер – первым темнокожим астронавтом в такой миссии.
Here they are. @SenBillNelson announces the #Artemis II crew, the next astronauts to fly around the Moon:@Astro_Christina@Astro_Jeremy@AstroVicGlover@Astro_Reid— NASA (@NASA) April 3, 2023
We go together. https://t.co/XdUizg2Wye pic.twitter.com/6Yo4I2lKeJ
Artemis II – окололунная миссия без посадки на поверхность спутника Земли. Во время нее должны исследовать технологии, необходимые для реализации миссии Artemis III, в рамках которой планируют высадку людей на Луну. Продолжительность миссии Artemis-2 – 10 суток. Старт ракеты-носителя SLS Block 1 с кораблем Orion CM-003 запланирован на ноябрь 2023 года.
Предыдущая миссия Artemis I состоялась в ноябре прошлого года. Это был тестовый бесплотный полет в рамках подготовки к Artemis II. Космический аппарат Orion облетел Луну по широкой орбите, максимально приблизился к спутнику Земли 21 ноября (на расстояние 130 км) и вернулся на Землю в декабре.
Миссия Artemis III запланирована на 2025 год. Это будет первый полет людей на Луну за последние более чем 50 лет.