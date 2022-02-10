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Усиленный корпус, стилус и 5G. Samsung представила новые Galaxy S22

 
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Стоимость новых смартфонов Samsung стартует от 28 тыс. грн
Стоимость новых смартфонов Samsung стартует от 28 тыс. грн
Фото: samsung.com

Компания Samsung 9 февраля презентовала новую линейку смартфонов Galaxy S22 из трех моделей: S22, S22+ и S22 Ultra. Предзаказ на новые гаджеты уже доступен на официальном сайте Samsung.

Модель S22 оснащена дисплеем 6,1 дюйма, у S22+ 6,6-дюймовый экран, S22 Ultra оснастили 6,8-дюймовым дисплеем и стилусом. В Galaxy S22 и S22+ есть система из трех камер: основной с разрешением 50 Мп, телеобъективом 10 Мп и сверхширокоугольным объектив 12 Мп. У S22 Ultra основная камера на 108 Мп, а также два телеобъектива по 10 Мп, позволяющие приближать объекты в 100 раз.

В моделях доступна функция AutoFraming, автоматически настраивающая фокус на каждом из 10 человек, обнаруженных в кадре. Технология VDIS минимизирует вибрации – это позволяет получать плавное видео в движении. 

В смартфонах 4-нанометровый процессор, позволяющий справляться с большим потоком задач, S22 оснащен батареей с быстрой зарядкой, S22+ может работать в автономном режиме более суток и имеет поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 45 Вт. S22 Ultra способен работать без подзарядки более суток и также поддерживает сверхбыструю зарядку.

Корпуса смартфонов усилены: они выполнены из алюминиевого сплава Armor и переработанного пластика, а экран и задняя часть корпуса закрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+. Стоимость смартфона Galaxy S22 – от 28 тыс. грн, S22+ – от 33 тыс. грн, S22 Ultra – от 40 тыс. грн.

ВИДЕО
Видео: Samsung / YouTube
Контекст:

Samsung вносит самые большие изменения в свою стратегию в работе над смартфонами за последние годы, сообщает Bloomberg. Производитель откажется от выпуска линейки Note со стилусом и намерен развивать складные гаджеты премиум-класса Galaxy Z ради конкуренции с Apple.

Теги: Samsung, телефоны, смартфон, технологии, презентация
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