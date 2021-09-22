В Евросоюзе хотят ввести единую зарядку для гаджетов. Apple считает, что это будет раздражать пользователей

Европейские законодатели более 10 лет настаивают на создании единого зарядного устройства. По их мнению, это будет лучше для окружающей среды и удобным для пользователей.
Комиссия хочет законодательно закрепить продажу зарядных устройств отдельно от гаджетов и ввести унифицированный порт для зарядки, сообщило агентство.
В Apple, чьи iPhone заряжаются от кабеля Lightning, считают, что введение единого типа зарядок будет препятствовать инновациям. Введение универсальных зарядных устройств приведет к "горам электронных отходов" и будет раздражать потребителей, полагают в Apple.
Согласно исследованию Еврокомиссии, в 2018 году половина зарядных устройств, проданных со смартфонами, имела разъем USB micro-B. Еще 29% имели разъем USB-C, а 21% – Lightning.