В Евросоюзе хотят ввести единую зарядку для гаджетов. Apple считает, что это будет раздражать пользователей

В 2018 году половина зарядных устройств, проданных со смартфонами, имела разъем USB micro-B Фото: ЕРА

Европейские законодатели более 10 лет настаивают на создании единого зарядного устройства. По их мнению, это будет лучше для окружающей среды и удобным для пользователей.

Комиссия хочет законодательно закрепить продажу зарядных устройств отдельно от гаджетов и ввести унифицированный порт для зарядки, сообщило агентство.

В Apple, чьи iPhone заряжаются от кабеля Lightning, считают, что введение единого типа зарядок будет препятствовать инновациям. Введение универсальных зарядных устройств приведет к "горам электронных отходов" и будет раздражать потребителей, полагают в Apple.