В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений

Ранее функция автоматического удаления сообщений была доступна только в секретных чатах, но с 23 февраля ее открыли для всех пользователей.

Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера Фото: depositphotos.com

В мессенджере Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах. Об этом 23 февраля сообщалось в официальном блоге Telegram.

Возможность бесследно удалять сообщения для всех участников беседы в мессенджере была уже давно. С 2013 года появился таймер самоуничтожения сообщений в секретных чатах, который позволяет не удалять их вручную.

С 23 февраля Telegram ввел функцию автоматического удаления сообщений для всех участников в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки.

Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера – более ранняя переписка останется в истории чата. В отличие от секретных чатов, обратный отсчет начнется сразу после отправки сообщения, а не в момент прочтения получателем.

Чтобы включить автоматическое удаление на Android, нужно нажать "⋮" > "Очистить историю" и выбрать нужный временной интервал.

На iOS нужно зажать палец на любом сообщении, нажать "Выбрать" > "Удалить чат" в верхнем левом углу экрана > "Настроить автоудаление".

Когда таймер включен, пользователь может увидеть, сколько времени осталось до удаления того или иного сообщения в меню действий.

Фото: telegram.org

В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений могут только администраторы.

Мессенджер Telegram появился в 2013 году, его создал российский предприниматель и разработчик Павел Дуров. В январе 2021 года количество активных пользователей мессенджера превысило 500 млн, причем 25 млн юзеров присоединились к мессенджеру всего за три дня.