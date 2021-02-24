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В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений

Ранее функция автоматического удаления сообщений была доступна только в секретных чатах, но с 23 февраля ее открыли для всех пользователей.

Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера
Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера
Фото: depositphotos.com

В мессенджере Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах. Об этом 23 февраля сообщалось в официальном блоге Telegram.

Возможность бесследно удалять сообщения для всех участников беседы в мессенджере была уже давно. С 2013 года появился таймер самоуничтожения сообщений в секретных чатах, который позволяет не удалять их вручную.

С 23 февраля Telegram ввел функцию автоматического удаления сообщений для всех участников в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки.

Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера – более ранняя переписка останется в истории чата. В отличие от секретных чатов, обратный отсчет начнется сразу после отправки сообщения, а не в момент прочтения получателем.

Чтобы включить автоматическое удаление на Android, нужно нажать "⋮" > "Очистить историю" и выбрать нужный временной интервал.

На iOS нужно зажать палец на любом сообщении, нажать "Выбрать" > "Удалить чат" в верхнем левом углу экрана > "Настроить автоудаление".

Когда таймер включен, пользователь может увидеть, сколько времени осталось до удаления того или иного сообщения в меню действий.

Фото: telegram.org
Фото: telegram.org

В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений могут только администраторы.

Мессенджер Telegram появился в 2013 году, его создал российский предприниматель и разработчик Павел Дуров. В январе 2021 года количество активных пользователей мессенджера превысило 500 млн, причем 25 млн юзеров присоединились к мессенджеру всего за три дня.

Теги: Telegram, мессенджер
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