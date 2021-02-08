В Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой

84% пользователей мессенджера Telegram пожаловались на проблемы с подключением, 15% сообщили о проблемах с отправкой сообщений. Проблемы с авторизацией возникли у пользователей WhatsApp.

В мессенджерах Telegram и WhatsApp вечером 8 февраля произошел масштабный сбой, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

На работу Telegram жалуются жители Украины, Беларуси, Франции, Германии, России. 84% пользователей мессенджера пожаловались на проблемы с подключением, 15% сообщили о проблемах с отправкой сообщений.

У пользователей WhatsApp тоже возникли проблемы с подключением. Не могут подключиться к серверу 84% пользователей. У 15% пользователей возникли сложности при авторизации. На проблемы в работе WhatsApp жалуются жители Италии, Португлии, Испании, России.

В январе 2021 года количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн, причем 25 млн юзеров присоединились к мессенджеру всего за три дня.

WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. В 2014 году ее купил Facebook.