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Историю переписки из WhatsApp можно будет перенести в Telegram

Разработчики Telegram выпустили обновление для iOS, которое дает возможность перенести историю переписки из других мессенджеров.

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Количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн
Количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн
Фото: depositphotos.com

Мессенджер Telegram выпустил обновление для iOS, в котором появилась возможность переноса переписки из других сервисов, в частности из WhatsApp. Об этом говорится в описании обновленной версии приложения.

Этой функцией могут воспользоваться пользователи приложений Line и KakaoTalk.

В обновленной версии для iOS пользователи смогут удалять созданные ими группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов и историю звонков. В голосовых чатах можно будет регулировать громкость для отдельных участников. Появится возможность пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей.

WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. В 2014 году ее купил Facebook.

4 января WhatsApp выпустил обновление политики конфиденциальности.

"Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook. Мы можем использовать информацию, полученную от этих компаний, а они могут использовать информацию, предоставленную нами, чтобы обеспечивать функционирование наших услуг", – сказано в новых правилах.

Решение раскритиковал создатель Telegram Павел Дуров: он заявлял, что из-за смены правил WhatsApp многие пользователи перейдут в его мессенджерАмериканский бизнесмен и изобретатель Илон Маск призвал "использовать мессенджер Signal".

В 2021 году количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн, причем 25 млн юзеров присоединились к мессенджеру всего за три дня.

Издание The Telegraph писало, что в Telegram стали массово переходить сторонники 45-го американского президента Дональда Трампа. Это случилось после блокировки аккаунта Трампа в Twitter, а также удаления из App Store и Google Play соцсети Parler, которой пользовались его сторонники.

Теги: переписка, Telegram, приложение, WhatsApp, iOS, мессенджер, конфиденциальность, обновление
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