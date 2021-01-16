"Многие обеспокоены слухами". WhatsApp отложил дату начала действия новых правил конфиденциальности

Администрация WhatsApp получила массу недовольных отзывов после объявления о новых правилах конфиденциальности и решила пока не вводить их.

Мессенджер WhatsApp отложил дату начала действия новых правил конфиденциальности. Об этом администрация компании сообщила в блоге WhatsApp 15 января.

"Мы получили массу отзывов от пользователей, оставшихся недовольными нашим недавним обновлением. Многие обеспокоены слухами и недостоверной информацией, которая получила распространение в связи с этим обновлением. [...] Мы планируем активно работать над тем, чтобы развеять не соответствующие действительности слухи о принципах конфиденциальности и безопасности общения в WhatsApp. Затем мы постепенно начнем предлагать нашим пользователям ознакомиться с новой политикой до 15 мая, когда новые возможности для компаний начнут действовать", – сказано в сообщении.

В WhatsApp подчеркнули, что не намерены блокировать или удалять чьи-либо аккаунты 8 февраля.

Ни WhatsApp, ни владелец мессенджера – Facebook – не получат доступа к переписке пользователей после обновления принципов конфиденциальности, заверили авторы заявления.

"В основе WhatsApp лежит простое правило: все, чем вы делитесь с друзьями и родными, остается между вами и вашими собеседниками. Именно поэтому мы не храним журналы переписки и звонков наших пользователей. Кроме того, у нас нет доступа к данным о вашем местоположении и мы не предоставляем Facebook информацию о ваших контактах. Недавнее обновление ни в коей мере не затрагивает эти принципы", – сказано в сообщении.

Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Signal и другие мессенджеры. Насколько они безопасны и надежны. Главное

WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. В 2014-м году ее купил Facebook.

4 января WhatsApp выпустил обновление политики конфиденциальности.

"Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook. Мы можем использовать информацию, полученную от этих компаний, а они могут использовать информацию, предоставленную нами, чтобы обеспечивать функционирование наших услуг", – сказано в новых правилах.

Решение раскритиковал создатель Telegram Павел Дуров: он заявлял, что из-за смены правил WhatsApp многие пользователи перейдут в его мессенджер. Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск призвал "использовать мессенджер Signal".

Количество скачиваний этих двух приложений резко выросло в период с 6-го по 10 января.