ГОРДОН
 
 
МИР

Дуров рассказал, президенты каких стран пользуются Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя увеличение числа пользователей мессенджера, заявил, что это может стать "крупнейшей цифровой миграцией" в истории человечества.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дуров: Для нас большая честь, что политические лидеры полагаются на Telegram
Дуров: Для нас большая честь, что политические лидеры полагаются на Telegram
Фото: depositphotos.com

Основатель Telegram Павел Дуров 14 января рассказал, президенты каких стран пользуются мессенджером.

По его словам, Telegram-каналы на данный момент есть у президентов Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, Тайваня, Бразилии и Турции.

Помимо этого, мессенджером пользуются премьер-министры Сингапура, Эфиопии и Израиля.

"Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и распространения информации о важных проблемах в своих обществах", – отметил Дуров.

Он также прокомментировал увеличение числа пользователей мессенджера.

"Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества", – написал Дуров.

Всплеск новых пользователей Telegram частично связан с обновлением политики конфиденциальность мессенджера WhatsApp, который с 8 февраля начнет делиться рядом данных пользователей с Facebook. Дуров предупреждал, что такие действия приведут к оттоку пользователей, так и случилось – юзеры WhatsApp начали массово переходить в Telegram и Signal.

Кроме того, в Telegram стали массово переходить сторонники американского президента Дональда Трампа, писал The Telegraph. Это случилось после блокировки аккаунта Трампа в Twitter, а также удаления из App Store и Google Play соцсети Parler, которой пользовались его сторонники.

Накануне Дуров сообщил, что за 72 часа к Telegram присоединилось 25 млн новых пользователей, а их общее количество превысило 0,5 млрд.

Теги: Павел Дуров, президент, Telegram, WhatsApp, мессенджер, премьер-министр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Рудковская показала результаты теста на антитела к коронавирусу после прививки российской вакциной
Рудковская показала результаты теста на антитела к коронавирусу после прививки российской вакциной
Тимберлейк рассказал, о чем будет петь на концерте в честь инаугурации Байдена
Тимберлейк рассказал, о чем будет петь на концерте в честь инаугурации Байдена
Леди Гага споет гимн США, а Лопес выступит с концертным номером. Названы имена артистов, которые примут участие в концерте после инаугурации Байдена
Леди Гага споет гимн США, а Лопес выступит с концертным номером. Названы имена артистов, которые примут участие в концерте после инаугурации Байдена
  "Возможно, когда-нибудь я захочу вернуться". Пэлтроу заявила о завершении кинокарьеры
  "Возможно, когда-нибудь я захочу вернуться". Пэлтроу заявила о завершении кинокарьеры
"Я о нем ничего плохого не говорила". Экс-домработница Киркорова после заявления об увольнении отказалась отвечать на вопросы об артисте
"Я о нем ничего плохого не говорила". Экс-домработница Киркорова после заявления об увольнении отказалась отвечать на вопросы об артисте
Aprize Music Awards объявила лонг-лист претендентов на премию за лучший релиз альбома 2020 года
Aprize Music Awards объявила лонг-лист претендентов на премию за лучший релиз альбома 2020 года
"Эта штука резко уменьшилась". Онкобольной 71-летний Бриджес после КТ рассказал об улучшении состояния
"Эта штука резко уменьшилась". Онкобольной 71-летний Бриджес после КТ рассказал об улучшении состояния
Джамала заявила о начале похудения и показала, о какой фигуре мечтает
Джамала заявила о начале похудения и показала, о какой фигуре мечтает
Дочь Маккартни снимет документальный фильм о лондонской студии Abbey Road, где записывались The Beatles
Дочь Маккартни снимет документальный фильм о лондонской студии Abbey Road, где записывались The Beatles
Брюнетка Ани Лорак с помощью парика превратилась в блондинку. Фото
Брюнетка Ани Лорак с помощью парика превратилась в блондинку. Фото
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
  Michelle Andrade высказалась об украинском шоу-бизнесе
  Michelle Andrade высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Картинка на заставку". Жена Мonatik показала фигуру в купальнике
"Картинка на заставку". Жена Мonatik показала фигуру в купальнике
Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом
Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом
"Оп! А вы уже готовы!" Потап рассказал, как подготовиться к приятностям
"Оп! А вы уже готовы!" Потап рассказал, как подготовиться к приятностям
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS