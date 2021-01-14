Дуров рассказал, президенты каких стран пользуются Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя увеличение числа пользователей мессенджера, заявил, что это может стать "крупнейшей цифровой миграцией" в истории человечества.

Дуров: Для нас большая честь, что политические лидеры полагаются на Telegram Фото: depositphotos.com

Основатель Telegram Павел Дуров 14 января рассказал, президенты каких стран пользуются мессенджером.

По его словам, Telegram-каналы на данный момент есть у президентов Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, Тайваня, Бразилии и Турции.

Помимо этого, мессенджером пользуются премьер-министры Сингапура, Эфиопии и Израиля.

"Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и распространения информации о важных проблемах в своих обществах", – отметил Дуров.

Он также прокомментировал увеличение числа пользователей мессенджера.

"Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества", – написал Дуров.

Всплеск новых пользователей Telegram частично связан с обновлением политики конфиденциальность мессенджера WhatsApp, который с 8 февраля начнет делиться рядом данных пользователей с Facebook. Дуров предупреждал, что такие действия приведут к оттоку пользователей, так и случилось – юзеры WhatsApp начали массово переходить в Telegram и Signal.

Кроме того, в Telegram стали массово переходить сторонники американского президента Дональда Трампа, писал The Telegraph. Это случилось после блокировки аккаунта Трампа в Twitter, а также удаления из App Store и Google Play соцсети Parler, которой пользовались его сторонники.

Накануне Дуров сообщил, что за 72 часа к Telegram присоединилось 25 млн новых пользователей, а их общее количество превысило 0,5 млрд.