Эрдоган завел Telegram-канал и сразу запостил кота

В первый день на канал президента Турции Реджепа Эрдогана в Telegram подписалось почти 138 тыс. пользователей.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 12 января зарегистрировался в Telegram и завел собственный канал. То, что канал принадлежит именно ему, подтверждает Twitter пресс-службы турецкого лидера.

В первом сообщении в канале говорится о том, что президент его завел, вторым сообщением стало фото с котом на переднем плане и Эрдоганом на заднем.

На момент публикации новости на канал подписалось почти 138 тыс. пользователей.

Кроме Telegram-канала, у Эрдогана появилась страница в турецком мессенджере Bip.

Cumhurba * kan * m * z @RTErdogan, haberle * me uygulamalar * BiP ve Telegram’da.



Kat * lmak için;



BiP: https://t.co/ax0xF5rDwz



Telegram: https://t.co/R1E2TCwwLb pic.twitter.com/RXuFYs5958 — Erdo * an Dijital Medya (@RTEdijital) January 12, 2021

У Эрдогана также есть аккаунты в Twitter, где у него 17,3 млн подписчиков, и в Facebook (10 млн).

Сегодня создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что число активных пользователей сервиса превысило 500 млн. Только за последние 72 часа в Telegram зарегистрировалось более 25 млн человек со всего мира.

СМИ предполагают, что возросшая популярность Telegram связана с блокировкой аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter. Его страницу удалили навсегда на прошлой неделе, у главы Белого дома было 88,8 млн подписчиков.