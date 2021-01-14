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Telegram обозначил канал Donald J. Trump как “мошеннический“

Канал Donald J. Trump в мессенджере Telegram неофициально приписывают американскому президенту Дональду Трампу. После появления метки о мошенническом канале его аудитория постепенно сокращается.

До появления метки о мошенническом канале Donald J. Trump число его подписчиков превышало 555 тыс.
До появления метки о мошенническом канале Donald J. Trump число его подписчиков превышало 555 тыс.
Фото: depositphotos.com

Мессенджер Telegram, популярность которого начала расти после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter, обозначил канал Donald J. Trump, который приписывают Трампу, как “мошеннический“ или “фейковый“. Соответствующее описание канала появилось в Telegram.

“Внимание: многие пользователи сообщали, что этот аккаунт мошеннический или фейковый. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если он попросит у вас деньги“, – предупреждает Telegram.

Впрочем, официальных подтверждений, что этот канал действительно связан с Трампом, не было. После появления метки о мошенническом канале его аудитория, которая насчитывала более 555 тыс. подписчиков, стала сокращаться. По состоянию на 9.15 по Киеву число подписчиков составляло около 530 тыс.

Скриншот: Telegram
Скриншот: Telegram

6 января, когда Конгресс США должен был утвердить победу кандидата от демократической партии Джо Байдена на выборах, на митинге своих сторонников в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает проигрыш, и призвал собравшихся идти к зданию парламента. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них – офицер полиции Капитолия.

Популярность мессенджера Telegram стала расти после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter. Приложение Telegram 10 января стало вторым по популярности в США.

Facebook и Instagram аккаунты Трампа заблокированы как минимум на две недели. Соцсеть Snapchat тоже забанила президента США на своей платформе. Он не сможет ничего постить до того момента, пока не будет принято решение о разблокировке, сообщила спикер компании изданию The Information. Apple, Google и Amazon за призывы к насилию удалили соцсеть Parler, которую часто использовали сторонники Трампа.

Как сообщает АВС, в TikTok решили удалить все видео со штурма Капитолия, а в Pinterest, где у Трампа нет аккаунта, запретили пользователям делиться необоснованными утверждениями президента США о фальсификации выборов.

Срок полномочий Трампа истекает 20 января.

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