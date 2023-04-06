Владелец украинского Depositphotos сократит 500 сотрудников

"Недавно мы приняли трудное решение сократить нашу рабочую силу примерно на 500 членов команды Vista во всей организации. Несмотря на то, что такие решения никогда не даются легко, сейчас они необходимы, чтобы обеспечить выполнение Vista своих финансовых обязательств и целей в свете меняющихся макроэкономических условий", – говорится в комментарии, предоставленном AIN.ua.

Коснется ли сокращение украинской команды, в частности VistaCreate (до поглощения – Crello) и Depositphotos, в компании не комментируют.

В целом Cimpress, в который входит VistaPrint, сокращает 600 человек (500 с учетом наймов). Данная информация является публичной, такой шаг объясняют сокращением расходов. Учитывая общее количество сотрудников VistaPrint, это менее 10% штата.