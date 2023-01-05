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Amazon проведет крупнейшее сокращение персонала в своей истории

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Сотрудники Amazon, которые подпадут под сокращение, получат соответствующее уведомление 18 января
Сотрудники Amazon, которые подпадут под сокращение, получат соответствующее уведомление 18 января
Фото: depositphotos.com

Американская компания Amazon планирует сократить более 18 тыс. сотрудников, что станет самым большим одновременным сокращением в истории компании. Соответствующее письмо распространили среди сотрудников компании 4 января, пишет The Hill.

Генеральный директор Amazon Энди Джесси сообщил в письме, что кадровые сокращения в первую очередь коснутся отделов продаж и найма персонала. Все уволенные получат выходные выплаты и пособие по трудоустройству.

Сотрудники, которые подпадут под сокращение, получат соответствующее уведомление 18 января.

Решение было принято на фоне неопределенности в экономике и в связи с набором большого количества сотрудников в течение последних лет.

Контекст:

Массовые увольнения в Amazon начались еще в ноябре прошлого года, сообщало агентство Associated Press.

Помимо Amazon массовые увольнения происходили и в других технологических компаниях. В частности, Meta объявила об увольнении 11 тыс. человек. А новый генеральный директор Twitter Илон Маск говорил о планах уволить 3700 человек персонала.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: экономика, трудоустройство, технологии, пособия, выплаты, Amazon, увольнение
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