Amazon проведет крупнейшее сокращение персонала в своей истории

Генеральный директор Amazon Энди Джесси сообщил в письме, что кадровые сокращения в первую очередь коснутся отделов продаж и найма персонала. Все уволенные получат выходные выплаты и пособие по трудоустройству.

Сотрудники, которые подпадут под сокращение, получат соответствующее уведомление 18 января.

Решение было принято на фоне неопределенности в экономике и в связи с набором большого количества сотрудников в течение последних лет.