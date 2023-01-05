Amazon проведет крупнейшее сокращение персонала в своей истории

Генеральный директор Amazon Энди Джесси сообщил в письме, что кадровые сокращения в первую очередь коснутся отделов продаж и найма персонала. Все уволенные получат выходные выплаты и пособие по трудоустройству.
Сотрудники, которые подпадут под сокращение, получат соответствующее уведомление 18 января.
Решение было принято на фоне неопределенности в экономике и в связи с набором большого количества сотрудников в течение последних лет.
Массовые увольнения в Amazon начались еще в ноябре прошлого года, сообщало агентство Associated Press.
Помимо Amazon массовые увольнения происходили и в других технологических компаниях. В частности, Meta объявила об увольнении 11 тыс. человек. А новый генеральный директор Twitter Илон Маск говорил о планах уволить 3700 человек персонала.