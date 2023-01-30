Компания Philips сократит 6 тыс. работников – Bloomberg

В прошлом году Philips уже заявляла о сокращении 4 тыс. человек Фото: depositphotos.com

Как отмечает агентство, причина сокращения – попытка противостоять инфляции и потенциальным расходам, связанным с отзывом некоторых потребительских товаров.

Нынешнее сокращения персонала, половина из которого будет уволена в этом году, идет в дополнение к объявленному в прошлом году увольнению 4 тыс. человек.

Bloomberg напомнил, что в июне 2021 года Philips отозвала свои неисправные устройства для лечения сна – их связали с респираторными заболеваниями и раком. Из-за этого компания потратила около €885 млн, а ее акции упали на 65%.

Затем тесты показали, что отозванные продукты вряд ли приведут к значительному вреду для здоровья пациентов. Это заявление повлекло за собой стремительный рост акций компании.