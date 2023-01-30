Компания Philips сократит 6 тыс. работников – Bloomberg

Как отмечает агентство, причина сокращения – попытка противостоять инфляции и потенциальным расходам, связанным с отзывом некоторых потребительских товаров.
Нынешнее сокращения персонала, половина из которого будет уволена в этом году, идет в дополнение к объявленному в прошлом году увольнению 4 тыс. человек.
Bloomberg напомнил, что в июне 2021 года Philips отозвала свои неисправные устройства для лечения сна – их связали с респираторными заболеваниями и раком. Из-за этого компания потратила около €885 млн, а ее акции упали на 65%.
Затем тесты показали, что отозванные продукты вряд ли приведут к значительному вреду для здоровья пациентов. Это заявление повлекло за собой стремительный рост акций компании.
За последний год массовые увольнения начались во многих технологических компаниях. В частности, в ноябре 2022-го Meta объявила об увольнении 11 тыс. человек. А новый генеральный директор и собственник Twitter Илон Маск уволил 3700 человек персонала, писало Politico.
Также о крупнейшем сокращении в своей истории заявила и компания Amazon. 20 января Google объявила о сокращении 12 тыс. сотрудников.