Google объявила о сокращении 12 тыс. сотрудников

Компания уже отправили отдельное электронное письмо сотрудникам в США, попавшим под сокращение. В других странах этот процесс займет больше времени из-за местных законов и практики.
"За последние два года мы стали свидетелями периодов резкого роста. Чтобы соответствовать этому росту и подпитывать его, мы наняли сотрудников для другой экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня", – написал Пичаи.
Он добавил, что компания будет платить сотрудникам в США в течение всего периода уведомления (минимум 60 дней). Также будут выплачены выходные пособия и премии за 2022 год и остаток отпуска.
За пределами США компания будет поддерживать сотрудников в соответствии с местными правилами.
За последний год массовые увольнения начались во многих технологических компаниях. В частности, я ноябре 2022-го Meta объявила об увольнении 11 тыс. человек. А новый генеральный директор и собственник Twitter Илон Маск уволил 3700 человек персонала, писало Politico.
Также о крупнейшем сокращении в своей истории заявила и компания Amazon.