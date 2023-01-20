Google объявила о сокращении 12 тыс. сотрудников

Google уже отправила уведомление сотрудникам в США, попавшим под сокращение Фото: depositphotos.com

Компания уже отправили отдельное электронное письмо сотрудникам в США, попавшим под сокращение. В других странах этот процесс займет больше времени из-за местных законов и практики.

"За последние два года мы стали свидетелями периодов резкого роста. Чтобы соответствовать этому росту и подпитывать его, мы наняли сотрудников для другой экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня", – написал Пичаи.

Он добавил, что компания будет платить сотрудникам в США в течение всего периода уведомления (минимум 60 дней). Также будут выплачены выходные пособия и премии за 2022 год и остаток отпуска.

За пределами США компания будет поддерживать сотрудников в соответствии с местными правилами.