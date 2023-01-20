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Google объявила о сокращении 12 тыс. сотрудников

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Google уже отправила уведомление сотрудникам в США, попавшим под сокращение
Google уже отправила уведомление сотрудникам в США, попавшим под сокращение
Фото: depositphotos.com

Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи сообщил о сокращении штата на 12 тыс. должностей. Его заявление опубликовано в официальном блоге Google.

Компания уже отправили отдельное электронное письмо сотрудникам в США, попавшим под сокращение. В других странах этот процесс займет больше времени из-за местных законов и практики.

"За последние два года мы стали свидетелями периодов резкого роста. Чтобы соответствовать этому росту и подпитывать его, мы наняли сотрудников для другой экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня", – написал Пичаи.

Он добавил, что компания будет платить сотрудникам в США в течение всего периода уведомления (минимум 60 дней). Также будут выплачены выходные пособия и премии за 2022 год и остаток отпуска.

За пределами США компания будет поддерживать сотрудников в соответствии с местными правилами.

Контекст:

За последний год массовые увольнения начались во многих технологических компаниях. В частности, я ноябре 2022-го Meta объявила об увольнении 11 тыс. человек. А новый генеральный директор и собственник Twitter Илон Маск уволил 3700 человек персонала, писало Politico.

Также о крупнейшем сокращении в своей истории заявила и компания Amazon.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Google, премия, технологии, пособия, Alphabet, увольнение, компании
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