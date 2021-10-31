1 ноября в Украине осадки маловероятны, 2 ноября возможны дожди – синоптик

"1 ноября, если туманы не наберутся новой силы и не закроют нам новое зимнее время серой пеленой, антициклон еще ого-го покажет свою старческую силу – в понедельник в большинстве областей Украины осадки маловероятны. Разве что в Одесской области влажная облачность с юга подкинет немного дождей", – говорится в сообщении.

Днем температура воздуха ожидается +10...+15 ºC.

"2 ноября похолодает в северных областях, а во многих областях Украины появятся дожди. В Киеве понедельник обещает быть сухим и теплым до +12 ºC. Во вторник в столице столбики термометров прыгнут вниз, где-то до +7, +8 ºC, еще возможен дождь. Но в среду снова потеплеет", – сообщила она.