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1 ноября в Украине осадки маловероятны, 2 ноября возможны дожди – синоптик

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Днем температура воздуха 1 ноября ожидается +10...+15 &ordm;C
Днем температура воздуха 1 ноября ожидается +10...+15 ºC
Фото: depositphotos.com

1 ноября в большинстве областей Украины осадки маловероятны. Об этом в Facebook 31 октября сообщила синоптик Наталка Диденко.

"1 ноября, если туманы не наберутся новой силы и не закроют нам новое зимнее время серой пеленой, антициклон еще ого-го покажет свою старческую силу – в понедельник в большинстве областей Украины осадки маловероятны. Разве что в Одесской области влажная облачность с юга подкинет немного дождей", – говорится в сообщении.

Днем температура воздуха ожидается +10...+15 ºC.

"2 ноября похолодает в северных областях, а во многих областях Украины появятся дожди. В Киеве понедельник обещает быть сухим и теплым до +12 ºC. Во вторник в столице столбики термометров прыгнут вниз, где-то до +7, +8 ºC, еще возможен дождь. Но в среду снова потеплеет", – сообщила она.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5028962823800322

Теги: погода, дожди, осень, Наталья Диденко
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