"200 "скорых" для Украины": уникальный автомобиль для Космацкой амбулатории

Проект "200 "скорых" для Украины" реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова.

Обычный день семейного врача. Очередь у кабинета и выезды на вызовы. Космацкая амбулатория обслуживает три населенных пункта, расположенных в труднодоступных районах.

"К некоторым пациентам можно было добраться только в хорошую погоду. Если дождь или снег, то иногда приехать на вызов было очень трудно. Бывало, что пешком еще приходилось идти час – полтора. Большое спасибо президенту и Ринату Ахметову за помощь", – говорит директор Космацкой амбулатории Юрий Костюк.

Ситуация изменилась, когда местная амбулатория попала в проект "200 "скорых" для Украины" Фонда Рината Ахметова, сообщает пресс-служба организации. Район получил уникальный автомобиль скорой помощи на базе внедорожника Toyota Land Cruiser. Теперь спасать жизни людей стало гораздо легче.

"Здесь есть дефибриллятор, а раньше у нас такой техники не было. Теперь можно прямо в автомобиле оказывать неотложную помощь", – поделилась своими впечатлениями семейный врач Космацкой амбулатории Елена Поляк.

Проект "200 "скорых" для Украины" реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова.

"Спасибо вам за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачу 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад. Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценны", – отметил президент Владимир Зеленский в благодарственном письме, направленном в адрес Фонда Рината Ахметова.

За 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.