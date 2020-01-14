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"200 "скорых" для Украины": уникальный автомобиль для Космацкой амбулатории

Проект "200 "скорых" для Украины" реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова.

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Неотложную помощь можно оказывать прямо в автомобиле
Неотложную помощь можно оказывать прямо в автомобиле
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Обычный день семейного врача. Очередь у кабинета и выезды на вызовы. Космацкая амбулатория обслуживает три населенных пункта, расположенных в труднодоступных районах.

"К некоторым пациентам можно было добраться только в хорошую погоду. Если дождь или снег, то иногда приехать на вызов было очень трудно. Бывало, что пешком еще приходилось идти час – полтора. Большое спасибо президенту и Ринату Ахметову за помощь", – говорит директор Космацкой амбулатории Юрий Костюк.

Ситуация изменилась, когда местная амбулатория попала в проект "200 "скорых" для Украины" Фонда Рината Ахметова, сообщает пресс-служба организации. Район получил уникальный автомобиль скорой помощи на базе внедорожника Toyota Land Cruiser. Теперь спасать жизни людей стало гораздо легче.

"Здесь есть дефибриллятор, а раньше у нас такой техники не было. Теперь можно прямо в автомобиле оказывать неотложную помощь", – поделилась своими впечатлениями семейный врач Космацкой амбулатории Елена Поляк.

Проект "200 "скорых" для Украины" реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова.

"Спасибо вам за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачу 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад. Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценны", – отметил президент Владимир Зеленский в благодарственном письме, направленном в адрес Фонда Рината Ахметова.

За 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

Теги: Ринат Ахметов, медицина, автомобили, скорая помощь, Фонд Рината Ахметова
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