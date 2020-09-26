300 граммов "Сталина" за 229 грн. Винницкий суши-бар назвал ролл именем советского диктатора и попал в скандал

Пользователи соцсетей раскритиковали владельцев ресторана Darkside Sushi Hub, которые назвали новый ролл "Сталин". В баре внесли изменения в меню и извинились.

Винницкий суши-бар Darkside Sushi Hub оказался в центре скандала из-за названия нового ролла – "Сталин". Об этом сообщила "Вінницька правда".

На странице заведения в Facebook было опубликовано фото "авторского" блюда стоимостью 229 грн за 300 г.

"Мощный, бескомпромиссный, величественный – и все это о ролле "Сталин", – похвастались в ресторане.

Скриншот: pravda.vn.ua

Пользователи соцсети обрушили на владельцев шквал критики. Одни заявили, что такое название придумано специально перед годовщиной Голодомора, другие обещали обратиться в полицию за нарушение закона о декоммунизации.

Сейчас страница Darkside Sushi Hub в Facebook недоступна. В Instagram то же самое блюдо с тем же описанием теперь называется Dark Side.

В ресторане объяснили, что имели в виду цвет ролла, а не репрессии и расстрелы, однако не пояснили, какое отношение красный и черный цвета блюда имели к советскому диктатору Иосифу Сталину.