300 граммов "Сталина" за 229 грн. Винницкий суши-бар назвал ролл именем советского диктатора и попал в скандал

Винницкий суши-бар Darkside Sushi Hub оказался в центре скандала из-за названия нового ролла – "Сталин". Об этом сообщила "Вінницька правда".
На странице заведения в Facebook было опубликовано фото "авторского" блюда стоимостью 229 грн за 300 г.
"Мощный, бескомпромиссный, величественный – и все это о ролле "Сталин", – похвастались в ресторане.
Пользователи соцсети обрушили на владельцев шквал критики. Одни заявили, что такое название придумано специально перед годовщиной Голодомора, другие обещали обратиться в полицию за нарушение закона о декоммунизации.
Сейчас страница Darkside Sushi Hub в Facebook недоступна. В Instagram то же самое блюдо с тем же описанием теперь называется Dark Side.
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Мощныи * , бескомпромиссныи * , величественныи * и это все о ролле “Dark Side ”! Наше авторское творение , которое не оставит тебя равнодушным * На фото Ролл “Dark Side” Вес 330 г - Цена 229 гривен! #darkside#sushihub #darksidesushihub#dssh#доставкасушивинница#доставкаеды#сушивинница
В ресторане объяснили, что имели в виду цвет ролла, а не репрессии и расстрелы, однако не пояснили, какое отношение красный и черный цвета блюда имели к советскому диктатору Иосифу Сталину.