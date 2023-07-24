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40% жителей Никополя вернули в дома централизованное водоснабжение после российского теракта на Каховской ГЭС – Днепропетровская ОВА

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Кабмин выделил деньги на строительство двух новых магистральных водопроводов и на обеспечение питьевой водой четырех областей, в том числе Днепропетровской
Кабмин выделил деньги на строительство двух новых магистральных водопроводов и на обеспечение питьевой водой четырех областей, в том числе Днепропетровской
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В Никополе Днепропетровской области более трети жителей города вернули в дома централизованное водоснабжение. Об этом 24 июля в Telegram проинформировал глава ОВА Сергей Лысак.

"Возвращаем Никополю централизованное водоснабжение. Да, работы продвигаются с трудом. Да, кое-где с задержкой. Ведь враг умышленно пытается обстреливать критическую инфраструктуру города. Регулярно и систематически. Но наши коммунальщики – настоящие герои. Работают, несмотря на залпы тяжелой артиллерии, – написал руководитель ОВА. – Приложенные усилия дают результаты. Вода уже есть в домах 40% жителей Никополя. Пока с пониженным давлением. И модернизация сетей продолжается".

По словам Лысака, питьевую и техническую воду по Никополю продолжают развозить автоцистернами, всего функционирует более 60 пунктов раздачи.

"Теракт [российских оккупантов] на Каховской ГЭС [в ночь на 6 июня] – наша общая большая беда. Ликвидация последствий этой трагедии – наша общая задача", – подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

Контекст:

Как указали в "Укргидроэнерго", после подрыва страной-агрессором РФ Каховской ГЭС возник дефицит воды в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, которые зависели от поставок из Каховского водохранилища. В частности, Днепропетровская область потеряла 64% воды для сельского хозяйства и промышленности.

6 июня Кабмин выделил деньги на строительство двух новых магистральных водопроводов и на обеспечение питьевой водой четырех областей, в том числе Днепропетровской.

Теги: Россия, теракт, дефицит, водоснабжение, Днепропетровская область, вода, строительство, артиллерия, коммунальщики, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, война России против Украины, инфраструктура, потери, Сергей Лысак, подрыв Каховской ГЭС
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