40% жителей Никополя вернули в дома централизованное водоснабжение после российского теракта на Каховской ГЭС – Днепропетровская ОВА

Кабмин выделил деньги на строительство двух новых магистральных водопроводов и на обеспечение питьевой водой четырех областей, в том числе Днепропетровской Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Возвращаем Никополю централизованное водоснабжение. Да, работы продвигаются с трудом. Да, кое-где с задержкой. Ведь враг умышленно пытается обстреливать критическую инфраструктуру города. Регулярно и систематически. Но наши коммунальщики – настоящие герои. Работают, несмотря на залпы тяжелой артиллерии, – написал руководитель ОВА. – Приложенные усилия дают результаты. Вода уже есть в домах 40% жителей Никополя. Пока с пониженным давлением. И модернизация сетей продолжается".

По словам Лысака, питьевую и техническую воду по Никополю продолжают развозить автоцистернами, всего функционирует более 60 пунктов раздачи.

"Теракт [российских оккупантов] на Каховской ГЭС [в ночь на 6 июня] – наша общая большая беда. Ликвидация последствий этой трагедии – наша общая задача", – подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.