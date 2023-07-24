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В "Укргидроэнерго" назвали условия, при выполнении которых Каховскую ГЭС могут и не отстраивать

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Ночью 6 июня войска страны-агрессора РФ подорвали Каховскую ГЭС
Ночью 6 июня войска страны-агрессора РФ подорвали Каховскую ГЭС
Фото: EPA (архив)

Важность Каховской ГЭС для энергосистемы Украины на пятом месте в повестке дня, но есть более важные вопросы, связанные с существованием Каховского водохранилища. Об этом в интервью Forbes, опубликованном 24 июля, сообщил руководитель "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По его словам, один из главных вопросов для Украины – как покрыть дефицит воды в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях (после подрыва страной агрессором РФ ГЭС), которые зависели от поставок из Каховского водохранилища.

"Херсонская область потеряла 94% воды для сельского хозяйства и промышленности. Потеря Днепропетровской области – 64%, Запорожской – 70%. Полноценной альтернативы нет", – подчеркнул Сирота.

Кроме того, Украина должна решить, как компенсировать потерю оросительной системы, которая питалась из Каховского водохранилища. Также без Каховского водохранилища невозможно восстановить водоснабжение Крыма после его деоккупации, добавил руководитель "Укргидроэнерго".

Как рассказал Сирота, открытым остается вопрос, как обеспечить водой ЗАЭС после деоккупации, поскольку полноценный запуск станции невозможен без восстановления Каховского водохранилища.

Глава "Укргидроэнерго" указал, что Украине также нужно обеспечить речное судоходство по Днепру.

"Сейчас глубина на месте Каховского водохранилища – до 2 м против 16 м водохранилища, – отметил Сирота. – Если мы сможем решить эти вопросы без восстановления Каховской ГЭС, то тогда можно будет обсуждать, есть ли целесообразность строительства гидроэлектростанции. Однако пока ГЭС – единственное решение этих проблем".

Контекст:

Ночью 6 июня войска страны-агрессора РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской.

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.

Сирота заявлял в интервью, опубликованном 6 июня, что на строительство новой станции нужно от $800 млн до $1 млрд. Кроме ГЭС, также нужно будет строить мостовой и железнодорожный переходы, которые тоже разрушены, добавил Сирота. "Если работать 24/7, на это уйдет пять лет. И мы будем это делать", – подчеркивал он.

18 июля Кабмин поддержал проект по восстановлению Каховской ГЭС.

Теги: Херсонская область, строительство, война России против Украины, интервью, Укргидроэнерго, судоходство, энергосистема, восстановление, ЗАЭС, подрыв Каховской ГЭС
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