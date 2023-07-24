В "Укргидроэнерго" назвали условия, при выполнении которых Каховскую ГЭС могут и не отстраивать

По его словам, один из главных вопросов для Украины – как покрыть дефицит воды в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях (после подрыва страной агрессором РФ ГЭС), которые зависели от поставок из Каховского водохранилища.

"Херсонская область потеряла 94% воды для сельского хозяйства и промышленности. Потеря Днепропетровской области – 64%, Запорожской – 70%. Полноценной альтернативы нет", – подчеркнул Сирота.

Кроме того, Украина должна решить, как компенсировать потерю оросительной системы, которая питалась из Каховского водохранилища. Также без Каховского водохранилища невозможно восстановить водоснабжение Крыма после его деоккупации, добавил руководитель "Укргидроэнерго".

Как рассказал Сирота, открытым остается вопрос, как обеспечить водой ЗАЭС после деоккупации, поскольку полноценный запуск станции невозможен без восстановления Каховского водохранилища.

Глава "Укргидроэнерго" указал, что Украине также нужно обеспечить речное судоходство по Днепру.

"Сейчас глубина на месте Каховского водохранилища – до 2 м против 16 м водохранилища, – отметил Сирота. – Если мы сможем решить эти вопросы без восстановления Каховской ГЭС, то тогда можно будет обсуждать, есть ли целесообразность строительства гидроэлектростанции. Однако пока ГЭС – единственное решение этих проблем".