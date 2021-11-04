44% украинцев не доверяют официальной статистике о количестве заболевших COVID-19 в Украине – опрос

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 4 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции Фото: ЕРА

При этом из них 20,9% опрошенных считают, что численность инфицированных коронавирусом в официальных данных занижена, а 23,1% респондентов, напротив, думают, что цифры завышены.

В то же время 18,5% украинцев доверяют информации Минздрава.

23% опрошенных сказали, что не следят за данными о количестве больных COVID-19 в стране.

Еще 14,5% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 14-го по 20 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2018 респондентов методом интервью лицом к лицу. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.