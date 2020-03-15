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"600 человек за полчаса". В Санкт-Петербурге верующие целуют мощи Иоанна Крестителя, хотя в городе есть коронавирус

Мощи Иоанна Крестителя выставлены для поклонения в Казанском соборе Санкт-Петербурга с 8.00 до 23.00, сотни людей каждый час целуют ковчег с останками. В РПЦ заявили, что не планируют отмены служб и закрытия храмов из-за пандемии коронавируса.

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Огромные очереди выстраиваются у православного храма в Санкт-Петербурге
Огромные очереди выстраиваются у православного храма в Санкт-Петербурге
Фото: ЕРА (архив)

Сотни людей стоят в очередях для поклонения мощам Иоанна Крестителя в Казанском соборе Санкт-Петербурга, невзирая на опасность распространения коронавируса. Об этом 13 марта написала в репортаже для "Новой газеты" журналистка Ирина Тумакова.

По ее подсчетам, за полчаса к ковчегу с останками успевает приложиться губами 600 человек. Рядом со "святыней" стоит волонтер, который иногда протирает тряпочкой поцелованное стекло.

Мощи доступны для поклонения с 10-го по 17 марта, собор открыт с 8.00 до 23.00.

Как сказал журналисту консультант епархии, у священников не было ни малейших сомнений, нужно ли верующим целовать мощи во время эпидемии коронавирусной инфекции. "Вирусы эти все – у страха глаза велики. Я считаю, надо встать в очередь и стоять. Надо подойти, перекреститься, приложиться. Вот зачем мужчина целует женщину? Почему вы детей целуете? Это высшее проявление любви. А заболеть можно от чего угодно", – сказал консультант.

Никто из опрошенных верующих также не опасался заражения, пишет "Новая".

В Русской православной церкви "не рассматривали опции" закрытия храмов или прекращения служб на период эпидемии, сказал в телеинтервью глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Илларион. Запись опубликована на его канале в YouTube. В случае расширения масштабов эпидемии российские священники могут перейти на применение одноразовых ложечек для причастий и подобных мер, отметил Илларион.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В КНР общее число заболевших составило 80 844, умерло 3199 человек.

По данным ВОЗ на 14 марта, за пределами Китая коронавирусом заразилось 61 518 человек в 135 странах мира (9751 – за последние сутки). 2199 человек погибли, из них 424 – за последние сутки.

В России выявлено 34 случая COVID-19 (в том числе – в Санкт-Петербурге).

Теги: Россия, РПЦ, Санкт-Петербург, церковь, очередь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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