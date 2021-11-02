АТБ начал акцию для спасения детей с онкозаболеваниями

"Раку безразличны пандемия и карантин. Рак не делает скидку на "зеленые", "оранжевые" и "красные" зоны. От рака пока не придумана вакцина… Вместе с благотворительным фондом "Таблеточки" и нашими партнерами мы повторно запускаем во всех магазинах нашей торговой сети благотворительную акцию для помощи детям с онкозаболеваниями. В этот раз она будет еще масштабнее, с более амбициозными целями, с привлечением максимально широкого круга партнеров и единомышленников", – написал Марков.

В пресс-службе корпорации отметили, что деньги собирают на медикаменты, а также закупку новейшего медицинского оборудования для онкологических клиник и медцентров страны. Прошлой осенью в рамках акции удалось собрать более десяти миллионов гривен, которые были направлены на целевую помощь онкобольным детям.

Основной площадкой для проекта стали супермаркеты торговой сети. С 1-го по 30 ноября в прикассовых зонах будет размещена полка с благотворительными товарами. Вся прибыль от этих товаров (за вычетом налогов), а также по 0,5 грн от покупки будет направлена на лечение онкобольных подопечных благотворительного фонда "Таблеточки".

"Для меня эта акция особенная. Она объединяет всю страну и показывает, насколько важно участие каждого человека, как легко и просто делать добро... Вместе мы приближаем будущее, где ни один украинский ребенок не умирает от рака. Нас с вами это касается", – сказала директор фонда "Таблеточки" по стратегическому партнерству Светлана Пугач.

Акцию "Мене це стосується. А тебе?" поддержали 13 звезд украинского шоу-бизнеса. Это такие популярные личности, как Олег Винник, Наталья Сумская, Анна Тринчер, Богдан Шелудяк, Эктор Хименес-Браво, Jerry Heil, Королева ночи Ольга Полякова, Владимир Остапчук, Злата Огневич, Dzidzio, Kazka и Анна Буткевич.