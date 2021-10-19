АТБ утилизирует опасную партию продукции румынского производителя – заявление компании

Информация о партии поступила от производителя раньше, чем успели начать ее реализацию Фото: dumskaya.net

"Компания "АТБ-Маркет" официально сообщает, что бракованная партия продукции замороженных полуфабрикатов для выпечки румынского производителя SC La Lorrain SRL за номером 21258601 в реализации магазинов торговой сети АТБ полностью отсутствует. Указанный товар изъят из обращения согласно сообщению системы RASFF (Rapid alert system for food and feed – Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах. – "ГОРДОН") и будет утилизирован в соответствии с требованиями закона Украины №771 через специализированную компанию. Необходимые подтверждающие документы будут предоставлены в контролирующие органы", – сказано в заявлении.

Накануне Главное управление Госпродпотребслужбы Украины в Киевской области сообщило на своем сайте, что на территорию Украины ввезли партию полуфабриката для приготовления выпечки румынского производителя SC La Lorrain SRL, при изготовлении которой были использованы жидкие дрожжи, содержащие ксантановую камедь, в которой превышен уровень этиленоксида.

В АТБ подчеркнули, что эта продукция не попала на полки сети, так как информация о партии поступила от производителя раньше, чем успели начать ее реализацию.