Авиакомпания Lumiwings запустит два маршрута из Италии в Украину

Авиакомпания будет летать из Форли и Перуджи в Одессу. Планируются два рейса в неделю – по понедельникам и пятницам.

В цену перелета будет включена ручная кладь 8 кг и одно место багажа с весом до 23 кг Фото: pixabay.com

Новая авиакомпания Lumiwings откроет два маршрута в Украину из Италии в июне 2021 года. Об этом сообщает сайт Аvianews.

Интересы авиаперевозчика в Украине будет представлять TAL Aviation Group. Авиакомпания будет летать из Форли и Перуджи в Одессу. Планируются два рейса в неделю – по понедельникам и пятницам.

Продажа билетов пока не открыта. В цену перевозки будет включена ручная кладь 8 кг и одно место багажа с весом до 23 кг, отметили в сообщении.

"Парк авиакомпании состоит из одного самолета Boeing 737-300 1991 года выпуска, который рассчитан на перевозку до 139 пассажиров. Авиакомпания создана в Греции и ранее выполняла рейсы по заказу других авиаперевозчиков", – пишет Аvianews.