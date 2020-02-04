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Автор украинского учебника по истории заявил, что специально использовал мем с Киану Ривзом

По словам автора учебника "Всемирная история" для 10 класса, историка Игоря Щупака, он решил использовать в книге измененную фотографию "Обед на небоскребе" 1932 года, на которой "дорисован" канадский актер Киану Ривз, чтобы заинтересовать школьников изучением истории.

Фотографию "Обед на небоскребе" сделали во время строительства RCA Buildings
Фотографию "Обед на небоскребе" сделали во время строительства RCA Buildings
Фото: wikipedia.org

Измененная фотография "Обед на небоскребе" 1932 года, на которой "дорисован" канадский актер Киану Ривз, была использована в украинском учебнике "Всемирная история" для 10 класса целенаправленно.

Об этом автор учебника, историк Игорь Щупак сообщил в Facebook 4 февраля.

"Почему в школьном учебнике аппарата не оригинальное фото, а мем? У этого есть своя маленькая история. Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его", – написал он. 

Историк рассказал, что на эту идею его подтолкнул похожий случай. По словам Щупака, он использовал мем, чтобы заинтересовать школьников изучением истории. 

"Я вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью "Юлий Цезарь". За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом... ноль читателей. Что же с мемом Киану Ривза в учебнике? К сожалению, за два года использования книги этот мем увидели только сейчас", – добавил он.

Щупак отметил, что одним из первых, кто заметил мем, был его ученик. 

https://www.facebook.com/igor.shchupak.35/posts/2017382005073769

Фотографию "Обед на небоскребе" сделал неизвестный фотограф во время строительства RCA Buildings, являющегося частью Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. На фотографии запечатлены 11 рабочих, которые читают газеты, некоторые едят, сидя на балке на уровне 69-го этажа на высоте более 200 метров.

В 2001 году спустя неделю после теракта 11 сентября американский скульптор итальянского происхождения Серджо Фурнари воспроизвел фотографию в скульптуре, назвав ее Lunchtime on a Skyscraper — A Tribute to America’s Heroes. Она выставлялась как вдохновляющий символ для рабочих, разгребавших завалы на месте Всемирного торгового центра.

Теги: Украина, учебники, книги, мем, история, школьники, Киану Ривз
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