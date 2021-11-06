ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бардаш: У нас к трудовому классу как к скотам относятся

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Бардаш рассказал, чему научило его токарное дело
Бардаш рассказал, чему научило его токарное дело
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что, когда учился на токаря, проходил практику на заводе.

"Нет, не работал токарем. Практику проходил на заводе. Пришел на завод: "О-хо-хо! Я здесь никогда не появлюсь". Ну, конечно, не понравилось. Там ничего не может понравиться творческой душе, как у меня. То есть я танцевал без остановки, я приносил мастеру, то есть мастачке шоколадку – она меня отпускала в лаборантскую... И крутился на голове. Все знали, что я занимаюсь культурой. И когда были конкурсы художественной самодеятельности, мы занимали первые места. Три курса", – отметил музыкант.

Он также объяснил, что дало ему токарное дело.

"Машину я ощущаю хорошо. Я веду машину, чувствую, все приборы как работают, как работает двигатель. Этому научило меня токарное дело. Потому что если станок неисправен, то тебе может просто прилететь деталь в голову и разворотить. [...] Это очень опасная история", – сказал Бардаш.

Гордон спросил его также, хорошо ли платили на заводе.

"Я же говорю, как платили на заводе. Вот у меня отец проработал... Он был бригадиром. Он получал, кажется, на 40 гривен больше всех остальных. Он электриком был, ремонтником. То есть, может быть, какие-то сварщики зарабатывали чуть больше. Шахтеры еще… Вообще к трудовому классу как к скотам относятся и всегда относились. Не помню я ничего хорошего", – заявил музыкант.

Бардаш: Из детдома меня брали приемные родители, а потом отдавали обратно. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Бардаш родился в 1983 году в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас – Алчевск Луганской области). Окончил профессиональное училище (специальность  "токарь"). В начале 2000-х переехал в Киев. Некоторое время танцевал брейк-данс на Майдане Незалежности.

В 2007 году основал собственный лейбл Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы", "Грибы". Сейчас занимается развитием своего проекта Youra, продюсирует группу "Коррупция" и исполнителя Wellboy.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, культура, работа, музыкант, Юрий Бардаш, отец, родители
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
"Вы как сестры". Антонина Матвиенко показала свою 23-летнюю дочь
"Вы как сестры". Антонина Матвиенко показала свою 23-летнюю дочь
"Какая фигура", "Очень сочненькая". Светлана Лобода в мини-бикини соблазнительно прошлась по пляжу
"Какая фигура", "Очень сочненькая". Светлана Лобода в мини-бикини соблазнительно прошлась по пляжу
"Мама – ух, красотка!" Настя Каменских показала свою мать и поздравила ее с днем рождения
"Мама – ух, красотка!" Настя Каменских показала свою мать и поздравила ее с днем рождения
"15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили". Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове
"15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили". Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове
"Рыдала и тряслась между выходами на сцену". Асмус рассказала, как ей пришлось выступать в театре, пока дочь лежала в больнице
"Рыдала и тряслась между выходами на сцену". Асмус рассказала, как ей пришлось выступать в театре, пока дочь лежала в больнице
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
  Loboda назвала четыре страны, в которых у нее есть недвижимость
  Loboda назвала четыре страны, в которых у нее есть недвижимость
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего (139626)
2
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок (109857)
3
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом (96375)
4
"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат (66513)
5
"Очень лихо". 63-летняя Мадонна снялась в узких трусах, держа руки между ног (60605)
6
"Мама как девочка". 37-летняя жена 61-летнего Тигипко показала, как он смотрится с ее мамой (55173)
7
"Муж был банкиром. Готовил ее для себя". Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает (47875)
8
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов (37001)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS