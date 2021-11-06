Бардаш: У нас к трудовому классу как к скотам относятся

"Нет, не работал токарем. Практику проходил на заводе. Пришел на завод: "О-хо-хо! Я здесь никогда не появлюсь". Ну, конечно, не понравилось. Там ничего не может понравиться творческой душе, как у меня. То есть я танцевал без остановки, я приносил мастеру, то есть мастачке шоколадку – она меня отпускала в лаборантскую... И крутился на голове. Все знали, что я занимаюсь культурой. И когда были конкурсы художественной самодеятельности, мы занимали первые места. Три курса", – отметил музыкант.

Он также объяснил, что дало ему токарное дело.

"Машину я ощущаю хорошо. Я веду машину, чувствую, все приборы как работают, как работает двигатель. Этому научило меня токарное дело. Потому что если станок неисправен, то тебе может просто прилететь деталь в голову и разворотить. [...] Это очень опасная история", – сказал Бардаш.

Гордон спросил его также, хорошо ли платили на заводе.

"Я же говорю, как платили на заводе. Вот у меня отец проработал... Он был бригадиром. Он получал, кажется, на 40 гривен больше всех остальных. Он электриком был, ремонтником. То есть, может быть, какие-то сварщики зарабатывали чуть больше. Шахтеры еще… Вообще к трудовому классу как к скотам относятся и всегда относились. Не помню я ничего хорошего", – заявил музыкант.

Бардаш: Из детдома меня брали приемные родители, а потом отдавали обратно. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube