Бардаш назвал условие воссоединения группы "Грибы"

4 ноября портал "Слух" отметил, что все песни из единственного альбома "Грибов" "Дом на колесах. Ч. 1" вновь появились на музыкальных площадках спустя год после исчезновения.
"Послушал с утра группу "Грибы" много раз. Что хочется сказать? Хочется, чтобы когда-нибудь эта группа соединилась, и мы соберем стадионы по всем миру. Если альбом "Грибов" на цифровых площадках выйдет на первое место по прослушиванию, то я начну медитировать на воссоединение группы", – заявил Бардаш.
Группа "Грибы" прекратила свое существование в 2017 году, выпустив только один альбом. По словам Бардаша, группа распалась из-за внутренних конфликтов между ним и другими участниками. Самой известной композицией коллектива является песня "Тает лед".
Сейчас Бардаш занимается развитием своего проекта Youra, продюсирует группу "Коррупция" и музыканта Wellboy.