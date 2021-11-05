Бардаш назвал условие воссоединения группы "Грибы"

Бардаш: Послушал группу "Грибы" много раз. Что хочется сказать? Хочется, чтобы когда-нибудь эта группа соединилась Фото предоставлено командой Юрия Бардаша

4 ноября портал "Слух" отметил, что все песни из единственного альбома "Грибов" "Дом на колесах. Ч. 1" вновь появились на музыкальных площадках спустя год после исчезновения.

"Послушал с утра группу "Грибы" много раз. Что хочется сказать? Хочется, чтобы когда-нибудь эта группа соединилась, и мы соберем стадионы по всем миру. Если альбом "Грибов" на цифровых площадках выйдет на первое место по прослушиванию, то я начну медитировать на воссоединение группы", – заявил Бардаш.