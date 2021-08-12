"Бей своих, чтобы чужие боялись". В Белой Церкви полицейские устроили драку. Видео

Между сотрудниками полиции охраны возник конфликт, переросший в потасовку.

"Мы осуждаем непрофессиональное поведение полицейских и проводим профилактические беседы среди всего личного состава. По данному факту сейчас продолжается служебное расследование", – отметили в полиции.

Видео потасовки опубликовало в Facebook сообщество Police Control Ukraine.

"Местные полицейские что-то не поделили и устроили драку. Бей своих, чтобы чужие боялись", – сказано в подписи к видео.

На кадрах видно, как один полицейский дерется с другим, а коллеги пытаются их разнять. Некоторые правоохранители просто наблюдали за происходящем, в итоге драку все же остановили.