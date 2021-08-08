Bellingcat проводит расследование взрывов на арсеналах в Украине

"Мы пока расследуем версию, что взрывы были результатом работы той же группы ГРУ, которая стоит за взрывами на военных заводах в Чехии и Болгарии. Это одно из расследований, которое, как мы считаем, в течение месяца-двух мы сможем закончить", – сказал журналист.

Грозев отметил, что факты, которые затронуты в расследовании, пока невозможно доказать. Он добавил, что у Bellingcat есть и другие расследования военных преступлений.

"У нас есть достаточно доказательств, чтобы их публиковать, но они не объединены каким-то одним инцидентом. Это много мелких инцидентов, поэтому мы пытаемся найти какую-то форму, чтобы их показать", – подчеркнул он.