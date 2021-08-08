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Bellingcat проводит расследование взрывов на арсеналах в Украине

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В городе Сватово 29 октября 2015 года загорелись склады Минобороны
В городе Сватово 29 октября 2015 года загорелись склады Минобороны
Фото: gp.gov.ua

Bellingcat уже почти год ведет расследование, посвященное пожарам и взрывам на складах боеприпасов в Украине. Об этом 7 августа в эфире телеканала "Украина 24" рассказал расследователь Bellingcat Христо Грозев.

"Мы пока расследуем версию, что взрывы были результатом работы той же группы ГРУ, которая стоит за взрывами на военных заводах в Чехии и Болгарии. Это одно из расследований, которое, как мы считаем, в течение месяца-двух мы сможем закончить", – сказал журналист.

Грозев отметил, что факты, которые затронуты в расследовании, пока невозможно доказать. Он добавил, что у Bellingcat есть и другие расследования военных преступлений.

"У нас есть достаточно доказательств, чтобы их публиковать, но они не объединены каким-то одним инцидентом. Это много мелких инцидентов, поэтому мы пытаемся найти какую-то форму, чтобы их показать", – подчеркнул он.

Контекст:

29 октября 2015 года загорелись склады Минобороны в городе Сватово Луганской области, где находилось около 3,5 тыс. боеприпасов различной модификации. Пожар был ликвидирован через сутки, но и после этого периодически возникали очаги возгорания и взрывы. Из-за пожара и детонирования боеприпасов погибли четыре человека (трое военных и одна местная жительница).

В октябре 2019 года в Раде создали временную следственную комиссию по расследованию взрывов на военных арсеналах в Балаклее Харьковской области, Ичне Черниговской области, Калиновке Винницкой области, Сватово Луганской области и Кривом Роге Днепропетровской области. "Прошло почти пять лет, и не было вообще никакого объяснения, что случилось, – это была диверсия, террористический акт или умышленные поджоги. Более того, есть информация, что люди, которые непосредственно отвечали за безопасность объектов, получили повышение по службе", – заявлял инициатор проекта, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Теги: Украина, Луганская область, Винницкая область, Харьковская область, ГРУ, Черниговская область, расследование, Минобороны, Bellingcat, взрывы, Христо Грозев
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