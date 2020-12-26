Блогера из России не пустили в Украину. Ей запретили въезд на три года

Гражданку России 1994 года рождения задержали во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

В аэропорту Борисполь 26 декабря запретили въезд в Украину российскому блогеру. Она прибыла авиарейсом из Турции. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.

"Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда во временно оккупированный Россией Крым", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что иностранку пограничники в Украину не пропустили и на три года запретили ей въезд в страну. Она ждет обратного рейса.

В ГПСУ не назвали имени российского блогера.