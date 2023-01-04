Более 100 случаев запуска салютов и 5,5 тыс. обращений в полицию: правоохранители подвели итоги Нового года

В полиции рассказали о происшествиях в первый день нового года Скриншот: Національна поліція України / YouTube

Она отметила, что более 5,5 тыс. сообщений касались событий криминального характера. Кроме того, правоохранители зарегистрировали более 100 случаев использования пиротехнических средств.

"Полиция зафиксировала более 100 случаев нарушения правил комендантского часа, подавляющее большинство случаев (60) обнаружено в столице", – сказала спикер ведомства.

Также пресс-секретарь Нацполиции проинформировала о безопасности на дорогах в новогоднюю ночь. По ее данным, в период с первого по третье января произошло 300 ДТП с пострадавшими. В результате погиб 21 человек, более 350 травмированы.