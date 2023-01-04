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КИЕВ

Двум жителям Киева, запускавшим салюты в Новый год, сообщили о подозрении

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Действия людей, запускавших фейерверки в военное время, квалифицировали как хулиганство
Действия людей, запускавших фейерверки в военное время, квалифицировали как хулиганство
Фото: pixabay.com

Мужчинам, которые в новогоднюю ночь запускали салюты в Киеве, сообщили о подозрении. Об этом Киевская городская прокуратура написала в Telegram 4 января.

Отмечается, что инциденты произошли в Оболонском и Подольском районах столицы. Подозреваемые  нарушили запрет на использование таких средств во время действия правового режима военного положения в Украине, говорится в сообщении.

Один из подозреваемых – 37-летний мужчина, ранее неоднократно совершавший преступления и недавно освободившийся из мест лишения свободы.

Действия правонарушителей квалифицированы как хулиганство – преднамеренные действия, выразившиеся в грубом нарушении общественного порядка, по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью.

За совершенное нарушителям грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Контекст:

После того как в 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, в ряде регионов Украины, в частности в КиевеЛьвовеДнепре и других городах, ввели запреты на фейерверки.

6 июня 2022 года – после начала полномасштабного вторжения – президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров урегулировать использование петард и фейерверков на время военного положения. В тот же день на сайте Рады появился законопроект №7438, предлагающий разрешать использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб. В августе Рада приняла его за основу.

23 декабря в Киевской области запретили продажу и использование пиротехнических средств на время действия военного положения.

1 января полиция сообщила о задержании мужчины, который запускал фейерверки на столичном Подоле.

За 1-е и 2 января в полицию Киева поступило 19 сообщений о запуске фейерверков в столице.

Теги: Киев, прокуратура, запрет, фейерверк, подозрение
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