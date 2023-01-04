Двум жителям Киева, запускавшим салюты в Новый год, сообщили о подозрении

Отмечается, что инциденты произошли в Оболонском и Подольском районах столицы. Подозреваемые нарушили запрет на использование таких средств во время действия правового режима военного положения в Украине, говорится в сообщении.
Один из подозреваемых – 37-летний мужчина, ранее неоднократно совершавший преступления и недавно освободившийся из мест лишения свободы.
Действия правонарушителей квалифицированы как хулиганство – преднамеренные действия, выразившиеся в грубом нарушении общественного порядка, по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью.
За совершенное нарушителям грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.
После того как в 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, в ряде регионов Украины, в частности в Киеве, Львове, Днепре и других городах, ввели запреты на фейерверки.
6 июня 2022 года – после начала полномасштабного вторжения – президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров урегулировать использование петард и фейерверков на время военного положения. В тот же день на сайте Рады появился законопроект №7438, предлагающий разрешать использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб. В августе Рада приняла его за основу.
23 декабря в Киевской области запретили продажу и использование пиротехнических средств на время действия военного положения.
1 января полиция сообщила о задержании мужчины, который запускал фейерверки на столичном Подоле.
За 1-е и 2 января в полицию Киева поступило 19 сообщений о запуске фейерверков в столице.