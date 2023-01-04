Двум жителям Киева, запускавшим салюты в Новый год, сообщили о подозрении

Действия людей, запускавших фейерверки в военное время, квалифицировали как хулиганство Фото: pixabay.com

Отмечается, что инциденты произошли в Оболонском и Подольском районах столицы. Подозреваемые нарушили запрет на использование таких средств во время действия правового режима военного положения в Украине, говорится в сообщении.

Один из подозреваемых – 37-летний мужчина, ранее неоднократно совершавший преступления и недавно освободившийся из мест лишения свободы.



Действия правонарушителей квалифицированы как хулиганство – преднамеренные действия, выразившиеся в грубом нарушении общественного порядка, по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью.

За совершенное нарушителям грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.