Более миллиона украинцев не имеют прописки – вице-премьер Федоров

По данным вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, не по месту регистрации проживает каждый третий украинец.

В Украине более миллиона граждан не имеют прописки. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил 7 февраля в эфире телеканала "Украина 24".

Речь об этом зашла во время обсуждения инициативы о регистрации места проживания через введение адреса в смартфоне.

"Более 1 млн украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу", – сказал Федоров.

По его словам, данная услуга будет декларативной, ее запустят с апреля.

"Мы убираем штамп в паспорте... Мы упрощаем эту процедуру, и чиновники не будут иметь права требовать этот штамп, справку, когда мы полноценно запустим эту услугу. Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек. И это уже задача не человека, а чиновника – зайти в этот реестр и проверить, подтвердить, наладить взаимодействие, чтобы узнать, где проживает человек", – объяснил вице-премьер.

Он считает, что "бумажка с пропиской – это сугубо дело неэффективности государства".

"Мы переводим эту задачу с плеч человека на плечи чиновника", – подчеркнул Федоров.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.

28 декабря 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта о регистрации места проживания и снятии с регистрации онлайн.