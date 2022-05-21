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ОБЩЕСТВО

Больницы Запорожья и Каменского получили медикаменты от проекта "Спасаем жизнь" на €238 тыс.

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Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" закупил уже 2,6 тыс. тонн продуктов питания
Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" закупил уже 2,6 тыс. тонн продуктов питания
Фото: metinvest.media

Украинские медики получили препараты и расходные материалы. Первая партия помощи поступила в медучреждения Запорожья и Каменского, потому что эти города стали центрами приема беженцев и пострадавших из регионов активных боевых действий, сообщили в Фонде Рината Ахметова.

"Тысячи катетеров, внутривенных канюль, шприцев, систем для переливания крови и перчаток передали в запорожский военный госпиталь и городскую больницу скорой помощи города Каменское. Также со склада в Польше уже отправлен в Украину груз из капроновых и шелковых хирургических нитей, гемостатических материалов и т.д. Помощь передал гуманитарный проект "Спасаем жизнь", созданный группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова", – сказано в сообщении.

Инфографика: Фонд Рината Ахметова
Инфографика: Фонд Рината Ахметова

В настоящее время сумма помощи медучреждениям уже составляет €238 тыс.

"Сила Украины – в единстве. Это ежедневно доказывают миллионы простых граждан, пытающихся поддерживать наше государство, и бизнес, привлекающий свои ресурсы в гуманитарные или оборонные проекты. Группа "Метинвест" с первого дня войны в эпицентре помощи пострадавшим украинцам, медикам, ВСУ и силам теробороны. Мы там, где каждый день идет борьба за человеческие жизни: в больницах, на передовой, в центрах помощи переселенцам. Так как именно так можно выстоять и победить", – заявил генеральный директор "Метинвест" Юрий Рыженков.

Проект планирует расширять поставки препаратов и лекарственных средств: сейчас идет закупка мультивитаминов для взрослых и детей.

Контекст:

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" закупил уже 2,6 тыс. тонн продуктов питания: наборы получают люди, пострадавшие от боевых действий, а также из них формируются стратегические запасы в городах, находящихся недалеко от линий столкновения. С момента запуска гуманитарного проекта помощь – продукты, товары первой необходимости и медикаменты для больниц – получили уже более 40 тыс. человек.

Теги: продукты, ДТЭК, Метинвест, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова, пострадавшие, Юрий Рыженков
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