Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБ Годованого в киевской больнице

Кто такой Вадим Годованый?

31-летний Вадим Годованый (позывной Физрук) – спортсмен, профессиональный футболист. Он был в составе "Говерлы" (Ужгород) в сезоне 2012–2013 Профессиональной футбольной лиги Украины, также в период с 2007-го по 2012-й и в 2014-м играл за киевские клубы "ЦСКА", "Восход-2", "Арсенал" и "Базис" (из Кочубеевки Черкасской области) на уровне Ассоциации аматорского футбола Украины, указано в статье "UA-Футбол".

На войну пошел в апреле 2022 года добровольцем, не имея боевого опыта, воевал, в частности, на востоке, под Марьинкой, рассказал его командир. Он был специалистом по разведывательным беспилотникам и занимал должность младшего сержанта, командира отделения беспилотных летательных комплексов.

Зайада описывает умершего побратима как принципиального, честного и добросовестного человека. "Он предпочитал говорить правду, причем в лицо командованию, когда стоило промолчать. Вадим всегда в лицо говорил как есть. Поэтому я предполагаю, учитывая, какой контингент в этой муниципальной охране, что возможно, из-за этого произошел конфликт", – пояснил командир.

"Внезапная смерть" во время реабилитации

Годованый скончался в ночь на 17 июля на территории Киевской городской клинической больницы №4, где, по словам Сирийца, проходил реабилитацию и уже ожидал выписки. Зайада 20 июля рассказывал "Суспільному", что Годованый с начала июня находился в клинике из-за легкой формы невроза.

"Это был обычный нервный процесс, когда при переволновании появляется боль в конечностях, например. У военных такое часто", – объяснял Зайада.

В комментарии "ГОРДОН" Сириец уточнил: 14 июля, в пятницу, Годованого выписали из неврологического отделения после лечения легкого посттравматического синдрома, а днем ранее, 13 июля, он виделся с ним (Годованый принимал участие в тренинге и рассказывал военнослужащим о работе с БПЛА), и тогда военнослужащий выглядел здоровым.

В воскресенье в больнице заявили, что у аэроразведчика наступила "внезапная смерть", рассказал Зайада.

"Для нас была полная неожиданность, когда нам сообщили, что Вадим умер, – отметил он. – В больнице нам сказали: "Раптова смерть". Говорю: "Покажите тело". Мы заходим – видим, что тело все в синяках".

Вадим Годованый. Фото предоставлено Дарием Зайадой

Командир умершего рассказывает об истории сослуживца в Telegram-канале "БО БФ ім. Вадима Годованого" (до смерти аэроразведчика это был личный блог Сирийца, сейчас его ведут как Сириец, так и другие друзья Годованого).

По словам командира, последние контакты Годованым были вечером 16 июля – он писал военнослужащему Андрею Зарубию, который тоже был в этой больнице на реабилитации после лечения ПТСР, что идет в укрытие. В тот же вечер Зарубий нашел Годованого во дворе больницы, недалеко от бомбоубежища. В самом укрытии ночью был "хаос" – Зарубий видел там следы крови и разбросанные вещи; на утро бомбоубежище убрали, рассказал Сириец.

"Последний контакт с Вадимом был 16 июля в 21.35. В этом время он был еще на связи и вел переписку со своим побратимом. Уже в 22.02 Вадим вышел из бомбоубежища на территории больницы, – написал Зайада. – Побратим рассказал, что нашел Вадима под деревом в нестабильном состоянии. И, по его словам, начал звать на помощь работников больницы. Но ему ответили, что помогать не будут".

Как рассказал Зайада, помощь Годованому оказали врачи скорой помощи, которых вызвал Зарубий. Они направили Годованого в реанимацию 4-й больницы, но охрана подняла и отнесла аэроразведчика в палату, говорит его командир.

"Не в реанимацию, а именно в палату. Есть фото, где видно, что Вадим лежит в палате на кровати с привязанными к кровати руками. Когда побратим увидел, что состояние Вадима ухудшается, он снова поднял панику, чтобы его должным образом осмотрели и оказали помощь. Только после этого его отправили в реанимацию. По версии врачей, спустя 16 часов он скончался в реанимации. Есть повод полагать, что умер он гораздо раньше. В тот же вечер мы вместе с отцом [Годованого] были в больнице и просили журналы, где есть зафиксированное время смерти и другие детали, но не получили этой информации. Дело запустилось, только когда отец с другими побратимами приехали в отдел полиции и написали заявление об убийстве и служебной халатности врачей, подняли контакты и начали процесс судебно-медицинской экспертизы", – добавил Зайада.

Следственно-оперативная группа, которая приехала на место, констатировала "внезапную смерть", сообщил он.

Почему командир обвиняет охрану, что говорят в больнице и как отреагировали правоохранители?

По данным Сирийца, у умершего военнослужащего был конфликт с муниципальной охраной, работающей в больнице.

Он рассказал, что 16 июля в 21.30 заканчивалась смена сотрудника муниципальной охраны, который "был в "Беркуте" в свое время и с тех времен любил "гасить" людей, был проблемный всегда и очень агрессивный, а когда "Беркут" распался – переобулся в муниципальную охрану". По информации военнослужащего, этот сотрудник охраны раньше бил пациентов.

"И то, что Вадима нашли в крови и в этом подвале погром, меня наталкивает на мысль, что что-то произошло в этом подвале. Что именно – я не могу утверждать", – добавил Сириец.

Пресс-служба полиции Киева 19 июля сообщила, что правоохранители расследуют обстоятельства смерти военнослужащего, которого "в возбужденном и неадекватном состоянии" на территории больницы нашел побратим. Полиция открыла два уголовных производства: по статьям об умышленном убийстве и о ненадлежащем выполнении служебных обязанностей медработником.

"После получения вызова о смерти мужчины на место прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции. Проведя первоочередные следственные действия, стражи порядка опросили персонал больницы, охранников, изъяли видео с камер внешнего наблюдения, а также с нагрудных бодикамер работников муниципальной охраны. Также криминалисты тщательно осмотрели бомбоубежище, в которое вечером заходил военный. [...] Для установления окончательной причины смерти военного проводится судебно-медицинская экспертиза", – говорится в релизе.

фотогалерея ( 1 из 2) Фото: БО БФ ім. Вадима Годованого / Telegram По словам Сирийца, эти фото сделаны вечером 16 июля, на них Годованый еще жив. Фото: БО БФ ім. Вадима Годованого / Telegram

В больнице заявили "Cуспільному", что пока идет следствие, обсуждать это дело и предоставлять какую-либо информацию они не имеют права. Представители муниципальной охраны, которых журналисты встретили на месте, утверждали, что "в тот день не работали".

Главный врач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан сказала, что случившееся с Годованым зафиксировали камеры наблюдения. "Есть видеозаписи, все передано следствию. Мы открыты к сотрудничеству. Есть судмедэкспертиза. И тогда уже будут какие-то комментарии", – сообщила она, добавив, что на период следствия от работы никого не отстраняли.

Убежище сейчас убрано, добавили журналисты.

По словам Сирийца, уголовное производство полиция открыла по заявлению родителей Годованого. Отец умершего Виктор Годованый говорил 20 июля "Главкому", что следствие выдвигает версию о сердечной недостаточности как о причине смерти его сына. Судмедэксперт, по его словам, на замечание о поврежденном теле умершего сказал: "Может, он просто упал".

"Я хочу, чтобы в будущем лучших сыновей, защищающих нашу страну, не забивали тут ногами и чтобы судмедэксперт не выносил [заключение], что причина смерти – это сердечная недостаточность, – заявил отец Годованого. – Мне было очень больно читать комментарий службы полиции. Не писать, что человек избит, что четыре часа не было помощи, а писать, что Вадим находился в "неадекватном состоянии...".