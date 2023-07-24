В больнице умер спасатель, который был ранен во время российского обстрела Белополья 17 июля – ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что старшему лейтенанту службы гражданской защиты Сергею Антоненко было 22 года.

"С первых дней войны он достойно нес службу в городе Белополье на приграничные Сумщины. На его счету не один удачно ликвидирован пожар и своевременно оказана помощь мирным украинцам, страдающим от вражеских ударов", – говорится в сообщении.

Во время обстрела Белополья Антоненко получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Он умер вечером 23 июля.

Российские военные обстреляли Белополье из артиллерии днем 17 июля. Снаряды взорвались в центре и на окраинах города. Было попадание по городскому парку, где погибли три женщины – 76, 74 и 61 года, а также по территории пожарной части, там были ранены шесть спасателей, среди которых был Антоненко.