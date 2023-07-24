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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В больнице умер спасатель, который был ранен во время российского обстрела Белополья 17 июля – ГСЧС

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Антоненко было 22 года
Антоненко было 22 года
Фото: ДСНС України / Facebook

В больнице умер спасатель Сергей Антоненко, который пострадал вследствие обстрела российскими оккупанами Белополья Сумской области 17 июля. Об этом 24 июля сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В ГСЧС сообщили, что старшему лейтенанту службы гражданской защиты Сергею Антоненко было 22 года.

"С первых дней войны он достойно нес службу в городе Белополье на приграничные Сумщины. На его счету не один удачно ликвидирован пожар и своевременно оказана помощь мирным украинцам, страдающим от вражеских ударов", – говорится в сообщении.

Во время обстрела Белополья Антоненко получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Он умер вечером 23 июля.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid08JAKn6cSPico5cqmsJtCV2V9P5k1yhMhdExgXrMu8WaaTbfqMdpXTKLsx53XLdmWl

Российские военные обстреляли Белополье из артиллерии днем 17 июля. Снаряды взорвались в центре и на окраинах города. Было попадание по городскому парку, где погибли три женщины – 76, 74 и 61 года, а также по территории пожарной части, там были ранены шесть спасателей, среди которых был Антоненко.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, Сумская область, обстрелы, война России против Украины
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