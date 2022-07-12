Бывший комбат "Торнадо" Онищенко вышел на свободу

Онищенко отпустили на поруки бывшего народного депутата Степана Хмары и его супруги Роксоланы, уточнила последняя в своем Facebook.

Онищенко был осужден на 11 лет тюрьмы. Однако, как отмечает "Комсомольская правда в Украине", он уже отбыл наказание по этому делу, так как попал под "закон Савченко", когда день пребывание в СИЗО, засчитывается за два дня тюрьмы.

Издание отмечает, что в Лукьяновском следственном изоляторе Онищенко оставался по другому уголовному делу – за бунт в Лукьяновском СИЗО 2018 года. Это дело поныне слушается в Шевченковском районном суде Киева.

Кроме того, Онищенко написал в начале российской агрессии заявление о желании воевать. Получит ли он сейчас разрешение идти на фронт, неизвестно. Экс-спикер "Торнадо" Виктор Панджакидзе говорит, что в суд с фронта вызывают и других участников бунта в Лукьяновском СИЗО.