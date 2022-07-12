Бывший комбат "Торнадо" Онищенко вышел на свободу

Онищенко отпустили на поруки бывшего народного депутата Степана Хмары и его супруги Роксоланы, уточнила последняя в своем Facebook.
Онищенко был осужден на 11 лет тюрьмы. Однако, как отмечает "Комсомольская правда в Украине", он уже отбыл наказание по этому делу, так как попал под "закон Савченко", когда день пребывание в СИЗО, засчитывается за два дня тюрьмы.
Издание отмечает, что в Лукьяновском следственном изоляторе Онищенко оставался по другому уголовному делу – за бунт в Лукьяновском СИЗО 2018 года. Это дело поныне слушается в Шевченковском районном суде Киева.
Кроме того, Онищенко написал в начале российской агрессии заявление о желании воевать. Получит ли он сейчас разрешение идти на фронт, неизвестно. Экс-спикер "Торнадо" Виктор Панджакидзе говорит, что в суд с фронта вызывают и других участников бунта в Лукьяновском СИЗО.
17 июня 2015 года в Луганской области были задержаны бойцы "Торнадо". Их обвинили в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений.
Судебные заседания по делу "Торнадо" проходили в закрытом режиме. Бойцы спецроты утверждали, что потерпевшие и свидетели, которые давали против них показания, являются "сепаратистами и путаются в показаниях". Торнадовцы утверждали, что дело против них сфальсифицировано по заказу бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Они заявляли, что уголовные дела появились сразу после того, как бойцы роты начали останавливать поезда с контрабандным углем, металлом и лесом, курсировавшие через линию разграничения.
7 апреля 2017 года в Оболонском районном суде Киева огласили приговор по делу "Торнадо". За совершение преступлений в зоне АТО восьми бойцам, в том числе Онищенко, присудили от восьми до 11 лет содержания под стражей, еще четверым дали условный срок.
17 марта 2021 года суд освободил из-под стражи двух бывших бойцов батальона "Торнадо", Никиту Куста и Максима Глебова, еще для двух бойцов была заменена мера пресечения на домашний арест. В июле Шевченковский райсуд столицы освободил из-под стражи бойца "Торнадо" Даниила Ляшука, сообщило "КП в Украине", а чуть позже в том же месяце и замкомбата "Торнадо" Николая Цукура.