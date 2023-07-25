Чиновнице "Укрзалізниці" объявили о подозрении за схему с новогодней елкой

Чиновницу подозревают в присвоении денег при закупке елки для вокзала Киева Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Как установило следствие, чиновница "Укрзалізниці" при проведении закупок для организации праздничных мероприятий внесла заведомо антиконкурентные данные об особенностях продукции, ее упаковки, условий и стандартов.

Это позволило принять участие в тендере подконтрольным предприятиям и сформировать коммерческое предложение на товар по ценам значительно выше рыночных.

С победителем заключили договор на закупку искусственной новогодней елки для ее установки на железнодорожном вокзале Киева. Сумма нанесенного ущерба составила более 380 тыс. грн, отметили в МВД.

Начальнице одного из отделов производственного подразделения филиала "Вокзальная компания" АО "Укрзалізниця" сообщили о подозрении. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.